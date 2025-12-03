合併「腹瀉、嘔吐」等腸胃症狀

11月流感開始爆發 新病毒株肆虐全台

▲今年一整年流感疫情沒有明顯趨緩期，診所仍有許多病患掛號。（圖／記者徐明穗攝）

全班剩一半學生在上課 近期流感「2症狀」較特殊

▲醫師提及，流感病毒株H3N2和過往最大的不同，就是會有明顯的「腹瀉、嘔吐」症狀。（示意圖／NOWNEWS資料照）

流感疫苗能打快打 醫：別賭自己是天選之人

▲醫師強調，近期若有要到國外旅行，絕對不能抱著自己是「天選之人」的心態，忽略流感的殺傷力。（圖／美聯社／達志影像）

秋冬氣溫驟降後，流感疫情再掀高峰，過敏專科及兒科專科醫師王韋力表示，，考量到年末聚會活動多，流感推估要明年寒假過後才會慢慢趨緩，建議民眾仍需施打疫苗避免重症，特別是長者、孩童特別危險。王韋力接受《NOWNEWS》採訪指出，今年一整年流感疫情沒有明顯趨緩期，上一波7月、8月以H1N1為主，進入11月隨著冷空氣一波波襲台，王韋力說明，包括台日韓在內的亞洲國家，從10月底、11月開始流感爆發，王韋力分享，流感病毒目前在校園相當猖狂，最近聽說某個班級，全班20幾個人，只剩下一半的學生在上課，呼籲家長在12月至2月這段期間要繃緊神經，，尤其出現「腸胃症狀」時，除了腸胃炎之外，也要懷疑是否是流感在搞鬼。王韋力強調，以往流感回隨著年末降溫、聖誕節、跨年、春節等大型活動升溫，今年在H3N2，也就是流感「K分支」的躁動下，疫情可能更加嚴峻，王韋力特別提醒，流感爆發不只在台灣，去年底就曾發生過許多人出國帶回流感的經驗，