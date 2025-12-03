秋冬氣溫驟降後，流感疫情再掀高峰，過敏專科及兒科專科醫師王韋力表示，近期爆發的流感除了發燒、呼吸道症狀外，最特別的是合併「腹瀉、嘔吐」等腸胃症狀，考量到年末聚會活動多，流感推估要明年寒假過後才會慢慢趨緩，建議民眾仍需施打疫苗避免重症，特別是長者、孩童特別危險。
11月流感開始爆發 新病毒株肆虐全台
王韋力接受《NOWNEWS》採訪指出，今年一整年流感疫情沒有明顯趨緩期，上一波7月、8月以H1N1為主，進入11月隨著冷空氣一波波襲台，民眾長期待在室內的密閉空間，以「H3N2」成為近期病例最大宗的病毒株。
全班剩一半學生在上課 近期流感「2症狀」較特殊
王韋力說明，包括台日韓在內的亞洲國家，從10月底、11月開始流感爆發，觀察近期病人，「H3N2變種K分支」和過往最大的不同，就是會有明顯的「腹瀉、嘔吐」症狀，再搭配流感本身的高燒、呼吸道不適，症狀來得又快又急。
王韋力分享，流感病毒目前在校園相當猖狂，最近聽說某個班級，全班20幾個人，只剩下一半的學生在上課，呼籲家長在12月至2月這段期間要繃緊神經，只要有發現孩子身體出現異狀，就不能排除流感的可能性，尤其出現「腸胃症狀」時，除了腸胃炎之外，也要懷疑是否是流感在搞鬼。
流感疫苗能打快打 醫：別賭自己是天選之人
王韋力強調，以往流感回隨著年末降溫、聖誕節、跨年、春節等大型活動升溫，今年在H3N2，也就是流感「K分支」的躁動下，疫情可能更加嚴峻，雖然現階段的流感疫苗似乎和K分支並非同型別，但打疫苗還是能減少重症、死亡比例。
王韋力特別提醒，流感爆發不只在台灣，去年底就曾發生過許多人出國帶回流感的經驗，希望民眾不要總是覺得自己是「天選之人」，選擇不打疫苗、或出國前幾天才去打疫苗，提早防範才能保護自己，保護家人。
