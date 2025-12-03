台北101今（3）日首度公開2026跨年煙火精華版模擬動畫，預告即將登場的煙火璀璨盛況。台北101表示，考量到往年出現濃煙包覆大樓，像是火燒大樓的尷尬情況，今年特別選用義大利低煙煙火，雖然煙火秒數跟去年一樣是6分鐘，不過整體設計跟音樂都不一樣，賈永婕也推薦「北方、東方是最佳觀賞角度」。
賈永婕推薦：最佳觀賞方向在北方、東方
台北101董事長賈永婕表示，2026年跨年煙火長度跟2025年一樣長度是6分鐘，最佳觀賞方向是北方、東方，且今年特地選用義大利低煙煙火，「我當董事長第一天就在想，跨年煙火不要看到煙了，可不可以是很澎湃的煙火，是天候因素還是最大關鍵，但今年原物料已經盡量（選用低煙煙火）」。
這次2026跨年煙火另一亮點，就是首次和臺北流行音樂中心合作，舉辦跨年煙火音樂徵選計畫，邀請三金製作人盧律銘擔任音樂計畫總製作人，找來台灣年輕人製作原創音樂。這次的配樂有滿滿台灣元素，賈永婕也自豪表示：「今年整個設計跟往年不一樣，有不一樣的旋律跟節奏」。
2026跨年煙火藏巧思！賈永婕預告：有隱藏版驚喜
台北101首度公開2026跨年煙火的精華版模擬動畫，整段煙火將以五大段落呈現：開場有華麗多彩的磅礡煙火綻放，瞬間點亮新年的夜空；緊接著伴隨原創音樂旋律推進，煙火與音樂節奏細緻交織，將勾勒出層層堆貼、張力十足的視覺篇章。今年更加入全新巧思設計，為跨年夜準備多個隱藏版驚喜，陪伴大家迎接2026年。
不只煙火！《玩具總動員》10多位角色光雕首登摩天大樓
此外，今年台北101主打全新主題「SPARK 101」，跨年活動提早從12月27日開跑，賈永婕表示，「過去跨年只會想要12月31日要來台北101看煙火，但今年我們往前6天開始，每天都有精彩的活動，提醒大家還有6天就要進入2026，拉長跨年歡樂氛圍」。
即日起至2026年3月8日，《玩具總動員》巴斯光年、胡迪、三眼怪變成台北101館外燈飾，今年也再度推出跨年光雕秀，12月27日至2026年1月1日每個夜晚，都將推出不同主題的精采展演。
值得注意的是，《玩具總動員》角色首次以光雕投影形式登上摩天大樓，共10餘位人氣角色輪番現身。在跨年夜當晚，台北101還會獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，向每一位日常英雄致敬。
資料來源：台北101
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北101董事長賈永婕表示，2026年跨年煙火長度跟2025年一樣長度是6分鐘，最佳觀賞方向是北方、東方，且今年特地選用義大利低煙煙火，「我當董事長第一天就在想，跨年煙火不要看到煙了，可不可以是很澎湃的煙火，是天候因素還是最大關鍵，但今年原物料已經盡量（選用低煙煙火）」。
2026跨年煙火藏巧思！賈永婕預告：有隱藏版驚喜
台北101首度公開2026跨年煙火的精華版模擬動畫，整段煙火將以五大段落呈現：開場有華麗多彩的磅礡煙火綻放，瞬間點亮新年的夜空；緊接著伴隨原創音樂旋律推進，煙火與音樂節奏細緻交織，將勾勒出層層堆貼、張力十足的視覺篇章。今年更加入全新巧思設計，為跨年夜準備多個隱藏版驚喜，陪伴大家迎接2026年。
此外，今年台北101主打全新主題「SPARK 101」，跨年活動提早從12月27日開跑，賈永婕表示，「過去跨年只會想要12月31日要來台北101看煙火，但今年我們往前6天開始，每天都有精彩的活動，提醒大家還有6天就要進入2026，拉長跨年歡樂氛圍」。
即日起至2026年3月8日，《玩具總動員》巴斯光年、胡迪、三眼怪變成台北101館外燈飾，今年也再度推出跨年光雕秀，12月27日至2026年1月1日每個夜晚，都將推出不同主題的精采展演。
值得注意的是，《玩具總動員》角色首次以光雕投影形式登上摩天大樓，共10餘位人氣角色輪番現身。在跨年夜當晚，台北101還會獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，向每一位日常英雄致敬。