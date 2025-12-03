台北遠東香格里拉飯店表示，圍爐買氣暢旺，館內兩大中餐廳「香宮」與「上海醉月樓」包廂，開放預訂後旋即秒殺告罄。因此飯店將客房變身為「私人貴賓包廂」，提供絕佳城市景觀與專人服務，想要在客房吃年夜飯，門檻是個人套餐每位4888元起，或者桌菜每桌2萬3800元（五人）起；台北遠東香格里拉另還有宴會廳守歲盛宴與外帶常溫年菜。而台北喜來登也有年菜外帶，其中米其林一星請客樓「極品御璽」六人海陸盛宴，售價1萬8800元。
台北遠東香格里拉出奇招 客房打造成專屬包廂
今年除夕圍爐訂位踴躍，台北遠東香格里拉飯店就提到，繼兩大中餐廳包廂完售後，宴會廳與遠東Café自助餐廳亦達9成滿。為此，飯店特別釋出客房，打造「私人貴賓包廂」。想要在客房內吃年夜飯，門檻是「個人套餐每位4888元起」，又或者「桌菜每桌2萬3800元（五人份）起」。
業者回應《NOWNEWS》詢問，表示此方案是選擇9樓以及10樓的客房，一共有32間可使用，會將床挪出再擺入圓桌，就能容納一家人吃飯。全家人都在舒適又隱私的環境中嚐美食、渡過佳節，還能俯瞰城市夜景，
另外還有宴會廳的「除夕團圓守福宴」，獻上11道頂級海陸盛宴，包含「極品魚膠台式佛跳牆」等，席間還有精采表演。每桌五位2萬3800元、十位4萬2800元。以上價格均須外加一成服務費。
預約已達9成 兩大中餐廳最後搶位倒數
上海醉月樓與香宮也推出常溫年菜外帶，上海醉月樓以道地滬式底蘊展現大戶人家的團圓盛景，六人套餐每套1萬8888元，匯集8道吉祥菜式。香宮以極致奢華的粵式功夫菜迎戰圍爐商機，6人套餐每套1萬8888元，囊括7道功夫珍饌。
搶辦年貨，民眾也可至飯店一樓The Cake Room選購年貨，或至香格里拉精品店線上預訂，輕鬆配送到府。即日起至2026年1月16日前預購並完成付款，依品項可享85折或9折早鳥優惠，會員亦可使用點數兌換。餐廳訂位請洽 (02) 7711-2080，年菜外帶請洽香宮 (02) 7700-3143 或上海醉月樓 (02) 7700-3120，宴會廳「除夕團圓守福宴」訂席請洽 (02) 7711-3060。
台北喜來登也有年菜外帶 線上訂88折、現場9折
台北喜來登大飯店也集結館內人氣餐廳推出外帶式年菜，像是往年口碑冷凍年菜有圍爐必備的請客樓年菜之王「鮑魚一品雞湯」、「御品佛跳牆」，以及辰園推出的「羊肚菌鮑魚花膠土雞湯」、「香滷牛三寶」，價格自3888元起。線上購買指定商品最高享88折，現場或電話訂購則可享9折優惠。
其中米其林一星請客樓的「極品御璽」六人海陸盛宴，售價1萬8800元，以「請客五福集」開場，匯集香烘烏魚子、椒麻放山雞、川味蒜泥鮮蝦，菜色還有「御品佛跳牆」、「青椒汁時鮮魚」、「黑蒜無骨牛」、「干貝麻油雞煨飯」與「紅豆藜麥鬆糕」等。可線上訂購於官網下訂，或致電(02 )6633-8041。
資料來源：台北遠東香格里拉飯店、台北喜來登大飯店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
