▲Gino眼睛長期乾澀，決定動手術改善症狀。（圖／翻攝自臉書Gino Tsai）

45歲男星Gino因長期感到眼睛乾澀，上個月底在臉書發文宣告自己要做眼睛手術，但他不是因為罹患乾眼症，而是罹患了「乾燥症（修格蘭氏症）」，為了這個疾病，除了要看眼科之外，還要看風濕免疫科，長期下來苦不堪言，最後決定動手術。《NOWNEWS今日新聞》記者也詢問Gino經紀人，經紀人透露，「昨天下午5點多動完手術，昨天眼睛都還感覺霧霧的，但今天就正常了。」至於是否完全不乾澀，經紀人表示目前還不知道，還需要時間觀察。Gino 11月30日在臉書發文，「再過兩天就幫眼睛做個手術了」，他提到很多人眼睛乾燥是因為乾眼症，但他是因為乾燥症（修格蘭氏症），並表示，「眼睛巨乾的困擾沒有經過的人真的不知道，除了眼科我的症狀也需要看風濕免疫科，看了那麼多就只是被開了那麼多的人工淚液，那只能解決乾眼症，對乾燥症是束手無策。」一天有一半以上的時間眼睛又乾又酸，讓Gino苦不堪言，在跟醫師的討論下後決定先試看看脈衝光眼睛手術，他也很期待手術結果，而《NOWNEWS今日新聞》記者也詢問Gino經紀人，經紀人透露，「昨天下午5點多動完手術，昨天眼睛都還感覺霧霧的，但今天就正常了。」至於是否完全不乾澀，經紀人表示目前還不知道，還需要時間觀察。據了解，修格蘭氏症是一種免疫失調的疾病，免疫系統會攻擊產生潤滑效果的腺體，例如淚腺、唾液腺等等，眼睛會常感到乾澀，甚至出現灼熱感，還會發癢、畏光，容易感到疲勞，目前的治療方式為補充人工淚液，避免長時間看電視或是看書，以及在乾燥的環境。