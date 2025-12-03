喜劇《何百芮的地獄毒白》系列新作《
何百芮的地獄戀曲》宣告將於2026年開春正式回歸，今（3）日預告出爐， 只見郭書瑤再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，在咖啡廳和姚淳耀鬥嘴，姚淳耀虧她穿得跟購物袋一樣，郭書瑤不甘示弱，嗆對方「才不是我的菜」，互動相當有趣。
郭書瑤單身太久！被閨密嗆快長蜘蛛網
郭書瑤在本季中依舊積極尋找愛情，想把自己嫁出去，
未料竟開始對天涯淪落人的甜點店店長羅人傑（姚淳耀 飾）有心動的感覺，但這個不解風情的大直男卻又頻開玩笑，還說她穿得像購物袋，讓她氣得直呼，「這麼無聊，根本不是我的菜」， 預告片中姚淳耀跟郭書瑤討論美食，要她「一嚐再嚐」，郭書瑤忍不住問，「請問到底是有多長」？
《
何百芮的地獄戀曲》集結前一季的原班人馬，孫可芳、鍾瑶以及阿Ken林暐恆也都強勢回歸， 孫可芳飾演的肉食女克拉拉，這次繼續馳騁情場， 但又好像跟何百芮的傻氣弟弟何萬生（詹懷雲 飾）有所牽連？
優雅的時尚女神Vivian（鍾瑶 飾）與日本男友（風田 飾）大談遠距離戀愛，看似端莊的她私底下其實是懶惰的魚乾女，
一直害怕祕密被發現，兩人於是展開痛苦並同時快樂的同居生活？ 何百芮的前姊夫梁恕誠（阿Ken林暐恆 飾）始終難忘前妻十美（李杏 飾），這回能否重新追回真愛？《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架， 每週日21:00於八大戲劇台首播，22: 00於Netflix、 台灣大哥大MyVideo進行OTT首播。
