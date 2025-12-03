我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王世堅日前表示，要拿護照才願意去中國，還稱他會是最後一個踏上中國的台灣人，讓國台辦今（3）日不滿嗆聲，「沒出息」。對此，王世堅下午直批「睜眼說瞎話」，「他們為什麼要特別敏感？我覺得很莫名其妙」；他也透露，他不只他不只不去中國，連美國都不去，因為去美國都拿簽證，他們海關還問東問西，好像怕台灣人去那邊跳機。王世堅日前說，他會是最後一個踏上中國的台灣人，並主張應持中華民國護照赴中國，而非台胞證。對此，中國國台辦發言人張晗批評王世堅說，「這個人」自相矛盾的作秀真是「沒出息」。對此，王世堅下午直批，睜眼說瞎話，他的看法是，《沒出息》這一首歌，本來是兩岸、民眾之間，很巧妙地，尋找到彼此共同的人生感觸，本來是好事一樁，為兩岸的人民，在苦悶的生活、工作當中，有一點小樂趣、小詼諧、小的反思，這跟官方沒有任何的關係，「我們政府也都沒有提半個字，他們為什麼要特別敏感？我覺得很莫名其妙」。王世堅提到，是對岸先捏造新聞畫面做AI，說他悄悄到中國，但這些根本是造假，他的理念、政治主張，相信了解他的人都很清楚，「為什麼說我會是最後一位踏上中國大陸領土的人？因為我認為朋友之間，或者國家跟國家之間，大家都要平等往來」。王世堅指出，中華人民共和國的人民，可以持他們的護照來台灣，同理，台灣也該持台灣護照，就能去他們中國大陸，他們卻特別要求用台胞證，讓他無法接受。王世堅說，幾十年來已經有那麼多國人同胞，到中國去工作、投資，他們礙於事實不得不，所以持了台胞證，這他沒話講，就是個人選擇，而他是認為，不對等他就不去。王世堅直言，他不只不去中國，連美國都不去，因為去美國都拿簽證，他們海關還問東問西，好像怕台灣人去那邊跳機，因此30年來都沒去，反觀日本對台灣以禮相待，所以也是全世界大家喜歡去的觀光地。