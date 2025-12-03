英雄聯盟賽事又有重大變革！Riot 官方今（3）日表示，將於韓國職業聯賽 LCK 以及太平洋職業聯賽 LCP 率先試行導入「教練開麥」功能。每一局教練能啟用 3 次、每次可溝通 45 秒，讓教練能提醒選手可能忽略的營運細節等，預期將對英雄聯盟職業比賽產生不小影響，完整規則也一次公布了。
英雄聯盟比賽「教練能指揮了」！Riot 曝教練開麥設計理念
Riot 表示，在《英雄聯盟》電競中，一旦選角階段結束，教練便不得再與選手進行任何溝通。雖然戰隊可以在每場比賽後透過重播講評，但這些檢討都是在結果出爐後才進行，因此在即時戰術調整上自然受到限制。
因此決定在 2026 年率先讓 LCP、LCK 兩大聯賽導入教練開麥，讓教練能在比賽進行中即時與選手溝通，針對遊戲內情況立即做出戰術應對。這項功能有望提升比賽流程，讓戰隊做出更靈活的戰術決策，同時也為觀眾帶來全新的觀賽亮點。
目前 LCK 將在 1 月開幕的 LCK 盃中率先導入「教練語音」系統，成為全球第一個使用教練開麥規則的賽區；LCP 則會在第一賽季跟進。其他賽區暫無規劃，Riot 會評估效果後決定是否更廣泛推行。
教練開麥等於 NBA 喊暫停？詳細規則一次看懂
至於教練開麥的執行方式，其實與 NBA 等球類運動的暫停完全不同！Riot 指出，戰隊每局最多可使用教練開麥三次，每次持續 45 秒，而這 45 秒期間比賽仍會進行，不會暫停，也不會影響比賽節奏。
此外，戰隊必須在比賽開始前指定一名教練團成員負責開麥。比賽期間，被指定的教練只能使用與選手相同的隊伍視角，不會額外提供敵隊資訊或全場觀察模式；所有對外溝通在對局結束前皆嚴格禁止，且每場比賽結束後才能更換指定教練。
簡單來說，就像是教練在後台盯著選手的遊戲直播畫面，再以第三者角度給予指導。因此預期若教練開麥正式啟用後，可能會變成一位教練專門指導隊伍內「最容易出現破口」或「戰術核心」的選手，幫助穩定心態，或提醒下一個關鍵戰略目標。
教練開麥即將試行的消息曝光後，也讓全球玩家感到振奮，紛紛寄予厚望：「不會暫停撕裂比賽就很 OK」、「會不會以後有戰隊找心理醫師來當開麥教練」、「這感覺比較像用來穩定心態不穩的選手」、「這樣很多只會訂便當的教練就會原形畢露」。
資料來源：LoL Esports
