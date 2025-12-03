我是廣告 請繼續往下閱讀

美國馬里蘭州四名子女的母親梅莉莎‧陳（Melissa Tran）近日被美國移民及海關執法局（ICE）遣返越南，行程長達兩天，途中多次在羅馬尼亞、印度、尼泊爾停留，全程手腳被上銬。Tran在傳給律師的訊息中形容此次遣返「太折磨了」，更直言「我們比動物還不如」，抵達河內後暫住表親家。綜合外國媒體報導，Tran是在例行移民報到時突然被拘留，先後被押往巴爾的摩、路易斯安那、亞利桑納及華盛頓州塔科馬拘留中心，最終登上遣返專機。她的丈夫黃丹尼（Danny Hoang）指出，妻子當時身上僅有皮夾與少量現金，抵達河內後還需自費轉機前往南部與親友會合。黃丹尼表示，妻子自小來美國，性格善良，如今被迫與四名子女分離，強調「她不是罪犯，只想照顧孩子，這對我們家極不公平」。目前他一人撐起夫妻共同經營的美甲店，並兼顧四名孩子的照顧。長期顧客及前校長Valerie Novak亦指出，「沒有任何母親應該與孩子分開，她不是危險的非法移民。」Tran於10歲以難民身份來到美國，青少年時因男友涉案被連帶定罪並服刑賠償，律師表示她並未料到該案件將來會導致遣返。過去20多年，她遵守每年例行報到並無再犯，但在川普第二任政府時仍被拘留，律師批評ICE行為「為了懲罰與羞辱移民，把他們當作不是人」。律師帕斯奎瑞拉（Jennie Pasquarella）指出，Tran重返美國雖困難但並非不可能，可透過向維州即將上任州長申請赦免，因其當年的案件發生在維州且現已不再被視為重罪。國土安全部則表示，Tran早在2004年就被裁定須遣返，且擁有完整正當程序，指出其涉及偽造、盜竊與詐欺等罪行。馬州聯邦參議員范霍倫（Van Hollen）批評此案「毫無必要的悲劇」，質疑遣返是否真能讓美國更安全，並承諾協助Tran回美與家人團聚。此案也引發社會對移民政策及家庭權益的廣泛關注，成為近期美國遣返制度爭議的焦點。