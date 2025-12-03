日本國民品牌UNIQLO感謝祭，台灣優惠活動進入倒數、時間只到12月4日，不少人好奇大家都買什麼比較便宜？《NOWNEWS今日新聞》請業者分享至今熱賣排行榜Top5，官方表示，15周年品牌大使「許瑋甯同款」的繭型牛仔褲爆紅，社群討論度第一的神褲奪下銷售冠軍，連男生也搶買；緊追在後的第二名，則是變冷天氣百搭的「柔軟針織刷毛圓領T恤」，才390元的實惠價格是上榜商品中的最便宜單品；而男神「許光漢同款」的寬版休閒長袖上衣也受青睞。
UNIQLO感謝祭Top5：許光漢同款「男神上衣」
481040 男裝／男女適穿 寬版休閒長袖上衣 特價790元（原價990元）
15周年品牌大使許光漢演繹的UNIQLO：C系列秋冬大學T設計新品，有別於一般棉T、帶有磅數的精緻質感，面料自帶挺度還有微微光澤感，繼可休閒也可混搭正式造型，是日韓熱賣款，同時受到台灣消費者青睞，站上UNIQLO感謝祭熱賣排行榜。
UNIQLO感謝祭Top4：「設計師款休閑褲」
479854 男裝／男女適穿 褲腳抽繩休閒寬褲 特價990元（原價1290元）
由英國設計師Clare Waight Keller打造的休閒褲，選用棉質表面卻帶有適當挺度的面料，質地柔韌使整體外觀俐落有型，讓穿著舒適的休閒服飾穿出時尚質感。
UNIQLO感謝祭Top3：戴資穎同款「台式溫暖機能外套」
478571 女裝／男女適穿 PUFFTECH 輕暖科技連帽外套 特價1690元（原價1990元）
15周年品牌大使球后戴資穎選穿的機能外套，是UNIQLO攜手東麗採用創新的日本纖維技術開發，主打極輕盈抗濕冷還有防撥水加工，抵擋冬季台灣濕冷噴霧雨般的氣候。官方表示，PUFFTECH 輕暖科技可感受替代羽絨的嶄新溫暖，預料會是台灣人新款國民外套。
UNIQLO感謝祭Top2：入冬親膚「百搭上衣」
479609 女裝 柔軟針織刷毛圓領T恤 特價390元（原價590元）
擁有針織般的柔軟質感，親膚溫暖又舒適的「柔軟針織刷毛圓領T恤」，堪稱入冬變冷天氣的百搭首選，多款質感繽紛色彩可選擇，能丟洗衣機清洗、不用過度擔心保養問題。
UNIQLO感謝祭Top1：許瑋甯同款「爆紅神褲」
479000 女裝／男女適穿 繭型牛仔褲 特價990元（原價1290元）
15周年品牌大使「許瑋甯同款」繭型牛仔褲，柔軟布料、恰好修身顯瘦的繭型輪廓，攻佔社群討論度第一的爆紅神褲，也順利奪下UNIQLO感謝祭銷售冠軍。UNIQLO透露，幸福女神選穿的女裝單品，大尺碼也剛好適合男生穿著，免千元的好看丹寧褲人人愛，這次感謝祭有不少男生搶買。
台灣UNIQLO 15周年感謝祭，優惠活動時間至12月4日（四）倒數兩天，門市現場與網路線上同步販售，最符合台灣濕冷冬季穿著的LifeWear商品首次限定優惠，最低優惠66折起。UNIQLO感謝祭官網點此進（價格請以現場與官網為準）。
另外，同樣來自日本的GU感謝祭，台灣時間也指導12月4日，全台門市與網路商店同步開搶，秋冬必備單品最低250元起，全球銷售突破千萬件、超強人氣第一名的「BARRE
L LEG錐形褲」限時降價200元，只要790元推薦。
GU向《NOWNEWS今日新聞》表示，「感謝祭期間最熱賣商品為：男女裝WARM PADDED夾層外套、女裝barrel leg錐形牛仔褲、女裝puff蓬鬆柔軟圓領針織開襟外套、Heavy weight重磅半拉鍊休閒上衣等單品。
GU感謝祭活動期間，不限金額消費即可參加「萬元購物金抽獎」總共有10位名額，加碼推出年度獨家獻禮「GU兩用雙
享杯飲料袋」，單筆消費滿1800元即可獲得乙個，6款設計以盲袋形式隨機贈送，數量有限，送完為止。
資料來源：UNIQLO感謝祭官網、GU感謝祭官網
GU向《NOWNEWS今日新聞》表示，「感謝祭期間最熱賣商品為：男女裝WARM PADDED夾層外套、女裝barrel leg錐形牛仔褲、女裝puff蓬鬆柔軟圓領針織開襟外套、Heavy weight重磅半拉鍊休閒上衣等單品。
GU感謝祭活動期間，不限金額消費即可參加「萬元購物金抽獎」總共有10位名額，加碼推出年度獨家獻禮「GU兩用雙