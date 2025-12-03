美國南卡羅萊納州一名女子飼養黃金獵犬，卻發現毛孩外型越長越「不像阿金」，不僅體型迷你，還有暴牙與下顎突出，讓她一度懷疑狗狗的品種。她先後兩次進行DNA檢測，沒想到均顯示為「純種黃金獵犬」，確定愛犬就是長相特別的阿金，但她表示雖然狗狗外表與一般阿金不同，但更輕巧的體型反而剛好，個性乖巧、喜歡撒嬌，是家中無可取代的存在。
愛犬長越大越不像阿金！DNA檢查結果曝光傻眼
TikTok網友「@darlingloungeweary」近日發現自家黃金獵犬越長越「走鐘」，不僅體型明顯比一般阿金小隻，五官也和標準樣貌大不相同，尤其暴牙、下顎突出，在萌樣之餘也讓她忍不住懷疑起狗狗的真正身世，為了一探究竟，她決定替愛犬進行DNA檢測，希望能確認真實品種。
女飼主貼出自己心中理想的黃金獵犬模樣，和現實中小巧可愛的愛犬對比，並幽默表示「她是我們特別的小女孩」。她透露，因為毛孩外型實在太獨特，自己先後做了兩次DNA測試，結果都一致顯示愛犬的確是「純種黃金獵犬」。
不過，女飼主並沒有因為愛犬和既定印象不同而感到失望，反而越看越心愛。她認為嬌小的身形非常剛好，不但比一般阿金更容易抱起，個性還溫柔、安靜，喜歡被摸摸，是超會撒嬌的天使狗狗。儘管牠的外表與眾不同，但主人強調，那份深厚的情感與羈絆才是最真實、最無法取代的。
我是廣告 請繼續往下閱讀
TikTok網友「@darlingloungeweary」近日發現自家黃金獵犬越長越「走鐘」，不僅體型明顯比一般阿金小隻，五官也和標準樣貌大不相同，尤其暴牙、下顎突出，在萌樣之餘也讓她忍不住懷疑起狗狗的真正身世，為了一探究竟，她決定替愛犬進行DNA檢測，希望能確認真實品種。
不過，女飼主並沒有因為愛犬和既定印象不同而感到失望，反而越看越心愛。她認為嬌小的身形非常剛好，不但比一般阿金更容易抱起，個性還溫柔、安靜，喜歡被摸摸，是超會撒嬌的天使狗狗。儘管牠的外表與眾不同，但主人強調，那份深厚的情感與羈絆才是最真實、最無法取代的。