即將在台上映的新片《那張照片裡的我們》，力邀韓國人氣男星振永參與演出，和李沐、宋柏緯大談跨國禁忌三角戀。而他的角色被設定成跆拳道教練，有一場闖進警局、以一打五，展現拳腳身手的情節，拍攝前就做了充分的準備，正式拍攝時連臨演們都非常認真，讓振永很感動。
台灣首家跆拳道館韓國人開的 背後有微妙原因
《那張照片裡的我們》重現1977年的「中壢事件」情景，為劇組走遍各地尋找合適外景地，
包括發生抗議事件的中壢分局，最終選定即將拆除的南投竹山分局，還出動300名臨演， 飾演跆拳道教練的振永看到現場的壯觀「 石頭雨」，也忍不住讚嘆：「當時我真的嚇到了！」
1977年桃園
中壢事件是因一場選舉舞弊而引起的抗議風暴，李沐扮演照相館攝影師、和 韓國來的跆拳道教練振永、熱血青年宋柏緯，彼此命運因而受到波動。前期作業時，劇組經由田野調查後發現，因越戰時有韓國人赤手空拳對抗敵人，被台灣政府注意到，才 引進跆拳道到軍中，請韓國人來當教官，1977年起逐漸從 軍中轉至民間，台灣的第一座跆拳道道館就是由韓國人開設。
振永面臨「石頭雨」 被工作人員的認真而感動
這個大多數人不知道的趣味小常識，使振永飾演的跆拳道教練角色因而產生，片中重要的中壢分局抗議片段，拍攝前有將近一週的準備，還經過數度協調，連當地居民也熱情擔任臨演，才得以完成。有近300名臨演在抗議場面狂丟石頭，很像是落下「石頭雨」，振永闖入警局一打五，
事前則做了充足準備， 與動作指導確認每一招每一式都排練後才正式拍攝。
「石頭雨」場面中的石頭有真有假，
不僅現場的臨演賣命朝著警局狂丟，工作人員也加入丟石頭的行列，後來整面牆的玻璃都被敲壞，才呈現出電影中觀眾所看到的震撼感。」 振永在該場戲跟著抗議人潮丟石頭，更試圖進入警局， 面對阻礙直接秀身手，掙脫後逃亡，被大夥兒的認真投入感動。
《那張照片裡的我們》講述1977
年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練， 此時因一場選舉掀起不平靜風浪， 這段相遇在生命中留下遺憾與成長，12月24日聖誕跨年檔全台上映，更多資訊可以上 那張照片裡的我們 IG 查詢。
