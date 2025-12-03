我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李沐（最前排中）在《那張照片裡的我們》飾演攝影師，參與了1977年的中壢事件。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

即將在台上映的新片《那張照片裡的我們》，力邀韓國人氣男星振永參與演出，和李沐、宋柏緯大談跨國禁忌三角戀。而他的角色被設定成跆拳道教練，有一場闖進警局、以一打五，展現拳腳身手的情節，拍攝前就做了充分的準備，正式拍攝時連臨演們都非常認真，讓振永很感動。《那張照片裡的我們》重現1977年的「中壢事件」情景，為劇組走遍各地尋找合適外景地，