馬郁雯澄清：不認識店家、已下架看板

前媒體人馬郁雯日前宣布爭取民進黨提名，投入2026台北市第五選區（中正、萬華）議員選戰，但前台北市政府副發言人郭音蘭2日驚爆，馬郁雯的宣傳看板掛在一家疑似從事黃色事業的按摩店上，已向警方投訴該店，並要求馬郁雯出面回應。郭音蘭昨（2）日在臉書發文表示，經過台北車站周邊時，發現馬郁雯的看板掛在一家按摩店上，原以為只是一般按摩店，不查還好，一查不得了，網路上竟有許多「顧客」分享「消費經驗」，看起來並不單純，因此她已向警方投訴該店家疑似涉嫌黃色事業。郭音蘭質疑，該看板明顯並非廣告公司租賃看板，馬郁雯與店家甚至老闆的關係是什麼？為何馬郁雯會把看板掛在那邊？而刊登時，是否有了解店家平時的具體工作，是普通按摩店，還是遊走灰色地帶？若該店家涉黃，以後如果成為議員，是否會成為黃色護航天使，還這個人情？她希望馬郁雯回答相關問題。馬郁雯宣布參選北市議員，先前就曾在臉書表示，因為想幫大家解決問題，想挺身而出，從最基層的民意代表做起，從最貼近民生大小事，累積改變，最終台北、台灣也一定會改變。如今看板問題一經曝光，網友們紛紛留言表示，「至少要查一下營業內容吧！」、「馬檢不知道自己把看板掛在哪裡嗎？」、「坐等一個『我真的不知情，是黨工擅自掛的』的經典回應」、「為什麼掛在那邊？這點最關鍵，請馬檢立即說明！」，而國民黨立委徐巧芯助理謝克洋也留言狠酸：「從經營7年的檢調線，變成關心選民的攝護腺（？）」。針對爭議，馬郁雯回應表示，該看板點位由地方熱心人士輾轉介紹，製作、掛設過程一切合法；馬強調，自己並不認識店家，對於店家生意為何也並不清楚，為避免爭議，已經將看板下架。