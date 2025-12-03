美國維吉尼亞州漢諾威郡（Hanover County）艾許蘭（Ashland）的1間酒類商店，11月29日被一名「不速之客」闖入，員工在早上打開門時發現商店內大量酒瓶被打破，正當員工試圖尋找侵入者，竟在廁所發現一隻浣熊醉倒在地，呈現大字型宿醉。
根據美聯社與福斯新聞報導，這名「蒙面竊賊」於星期六清晨闖入已關門的維吉尼亞酒類商店，直接前往放著蘇格蘭威士忌和威士忌的最底層貨架。這名不速之客成了麻煩製造者，酒瓶被打破、天花板掉了一塊，酒在地上流。
沒想到，這名歹徒竟然是一隻浣熊，周六早上，酒鋪的一名員工在廁所地板上，發現這隻「垃圾熊貓」（trash panda）醉倒在地，四肢呈現大字型趴在地上。
當地動物管制人員馬丁（Samantha Martin）坦言，其實自己蠻喜歡浣熊的，牠們是很有趣的小傢伙，推測浣熊是從天花板的一塊板子摔下來後，就開始全面失控，到處亂衝，把能喝的全喝了。
馬丁最後把浣熊帶回動物收容所，而這一路上她也忍不住笑個不停，漢諾威郡動物保護與收容所戲稱，「經過幾個小時的睡眠，除了宿醉和糟糕的生活習慣之外，沒有任何其他受傷跡象，被安全地放回了野外，希望牠能明白擅闖空門並不是解決問題的辦法」。
警方也相當配合地未公佈浣熊入侵的動機，但他們用一張電視選秀評審考威爾(Simon Cowell)在全球廣為流傳的迷因鼓掌GIF圖片，回應了動物收容所的聲明。
