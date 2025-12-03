我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委楊瓊瓔宣布爭取下屆台中市長選舉黨內提名，立法院副院長江啟臣雖未積極回應，但已有多位藍營議員主動表態，各自力挺楊與江，外界擔心釀茶壺內風暴，母雞還沒產生，小雞先戰成一團。市黨部主委蘇柏興表示，原訂明年一月進行協調，但「看目前情形，要越快越好！」楊瓊瓔上週五在臉書宣布「我準備好了」！表態爭取下屆市長選舉黨內提名，並表示她與江啟臣「姐弟登山一起努力」，什麼樣的協商方式都可以接受。隔天江啟臣與市議員古秀英成立聯合服務處，受訪時媒體問市長選舉「何時啟程？」江啟臣只笑笑回「我姐姐很多」。雖然江啟臣並未正面回應，但力挺他的市議員們已按捺不住，最資深的張瀞分主動強調「江啟臣每天都在準備（選市長）」；賴順仁及林霈涵強調要徵召不初選，避免黨內分裂；陳文政拿出今年2月 TVBS、日前匯流新聞稿的民調數字，強調江啟臣強力輾壓民進黨對手何欣純，直言現況令支持者非常焦慮，「台中選戰神仙打架，需靠神仙勸架」，喊話黨主席鄭麗文應盡快協調，穩定支持者信心。另一方面，市議會唯一兄弟檔吳呈賢、吳建德的父親前市議員吳顯森，主動表態支持楊瓊瓔，並要求黨內初選。鄭麗文7日將到台中參與黨慶活動。市黨部主委蘇柏興表示，國民黨很團結，相信只要黨決定提名誰，大家就會全力支持。楊瓊瓔與江啟臣都是強棒，原希望明年1月與兩人完成協調、正式決定人選，隨著楊瓊瓔主動宣布參加初選，會加快協調，速度愈快愈好，協調不成再進行初選。