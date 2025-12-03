我是廣告 請繼續往下閱讀

一、 自動收費閘門：原LINE Pay 乘車碼使用者，請改下載使用iPASS MONEY App乘車碼過閘。

二、 車站詢問處及桃捷 TICKETS App：原iPASS MONEY付款碼使用者，請改使用LINE Pay App付款功能。

因應 LINE PAY、iPASS MONEY即將終止合作，今（3）日起，桃園捷運調整部分電子支付功能，原使用LINE Pay乘車碼者，要改下載使用iPASS MONEY App乘車碼過閘門，另在車站詢問處及桃捷 TICKETS App上使用iPASS MONEY付款碼使用者，要改使用LINE Pay App付款功能。桃捷表示，電子支付業者LINE Pay公司及一卡通公司iPASS MONEY將於今年12月31日終止合作，改以獨立營運方式延續服務功能，自12月3日起原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能將移轉到iPASS MONEY App。桃捷說明，因應這2家業者的調整，請旅客留意以下服務項目變更：桃園捷運指出，各車站的多元支付閘門、通道上方標示及旅客詢問處將以更新圖示，協助旅客快速辨識可使用的支付工具。桃園捷運目前提供完整多元的乘車方式，包括代幣(單程票)、桃捷車票(一日票、定期票、回數票等)、電子票證(含悠遊卡、一卡通、icash2.0)、TPASS、信用卡(含VISA、Mastercard、JCB及銀聯卡)、Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay，旅客可依需求選擇，輕鬆感應進站、便捷搭乘。