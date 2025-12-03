日本女星松村沙友理為女團「乃木坂46」初代人氣成員，33歲的她今（3）日向大眾宣布自己已經登記結婚，且腹中懷有小寶寶，至於老公的身分，松村沙友理在聲明中沒有多談，態度低調，據傳男方是年紀比她大的上班族，小倆口交往2年決定攜手共度下半生。
分享婚紗照捎來喜訊 女神：我結婚也懷孕了
松村沙友理今天在社群平台上傳數張美照，她穿著粉紅色荷葉邊漸層婚紗，抱著兩隻愛犬、露出甜美又燦爛的笑容，雙喜臨門的喜悅溢於言表，松村沙友理誠摯地寫下：「請原諒我向大家報告私事，我已經結婚了，同時迎來新的生命。」
此外，松村沙友理說，家中的成員從兩隻小狗到增加一個必須守護的生命，讓她心情更加充實、豐盈，也獲得許多力量，而因為懷孕，身體狀況不停變化，工作方面也隨之調整，並承諾會照顧好自己，希望粉絲繼續給予支持。
新郎是健壯、溫柔上班族 年紀比松村沙友理大
根據日媒報導，知情人士爆料，松村沙友理的另一半為圈外人，體態猶如橄欖球員般，相當健碩，個性開朗又溫柔，目前在東京某企業任職，年紀則比她年長。
松村沙友理2012年以「乃木坂46」第一期成員入行，外貌甜美可人的她，迅速累積大批宅男粉絲，被暱稱為「沙友蘋果」，2021年從團體中畢業前，松村沙友理曾經多次和隊友來台出席活動，在台灣擁有不少死忠粉絲。
資料來源：松村沙友理IG
