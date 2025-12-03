日本連鎖超市LOPIA進駐台灣後人氣居高不下，不過近日一名消費者買到499元和牛便當卻發現整塊油邊、滿嘴都是筋，就像是吃到口香糖一樣咬不爛，氣到丟掉大半，貼文在Threads掀起討論。沒想到，才過沒幾小時，LOPIA總經理水元仁志竟現身留言致歉、追查分店來源並主動承諾退款，由於他先前也曾多次回應網友、持續海巡相關貼文，親民作風讓不少人讚爆，紛紛驚呼：「總經理一人扛下公關部。」
LOPIA買和牛便當「像在吃口香糖」！抱怨文釣總經理親自道歉
近期有民眾在Threads抱怨，他趁著優惠期間購入499元和牛便當，當時架上大部分和牛已被搶光，只剩煎台旁最後兩份，他便順手帶走。結果打開後卻發現，雖然肉量很多，但卻有一部分肉整塊油邊「油到反胃」，其他五六塊肉則全是筋，「根本口香糖真的咬不爛」，氣得他當場丟掉大半。
貼文曝光後，迅速引來網友熱議，沒想到竟也釣出LOPIA總經理水元仁志親自留言回覆，他先是詢問購買門市，並承諾會聯繫店長並退款。雖然原PO遲遲未回覆，但他仍再次留言更新處理進度，推測便當可能是在LaLaPort南港店購入，並請原PO帶收據回店退款，態度誠懇又積極。
水元仁志面對負評的處理方式，瞬間吸引超過萬人按讚，許多網友驚呼「總經理一人扛起公關部」、「危機處理教科書」、「到底有沒有在睡覺」、「我覺得可以把公關部門的薪水給總經理」。不少人更因此決定回訪支持，直呼：「看到這樣的態度，很難不買。」
LOPIA總經理水元仁志瘋狂海巡！親民作風被讚爆：危機處理教科書
事實上，這並非水元仁志首次在Threads上「海巡」，日前LOPIA舉辦黑毛和牛買一送一的「台日友好感謝祭」時，因為人潮爆滿、商品瞬間被搶光，他連續三天發文道歉。
從開賣第一天客流量超出預期，到隔天未能及時出貨導致排隊過久，再到第三天收銀台大塞車，水元仁志都逐一說明、再次致歉，並強調會懷著感恩之心努力改善，希望成為台日友誼的橋樑。
水元仁志甚至對網友的每則留言幾乎都按讚、回覆，頻頻喊著「對不起」，展現親和力與誠意，也讓不少顧客直呼「久違看到這麼認真的經營者」。更有人敲碗LOPIA到其他縣市展店，而水元仁志也不藏私透露，「明年打算在新竹開店」，讓粉絲期待度再提高。
