備戰2026地方大選，有意投入議員選戰的組織部主任張志豪、黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍已辭去中央黨部的職務。民進黨黨主席賴清德今（3）日在中常會上宣布，立委李坤城將接任黨部發言人，期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。民進黨下午舉行中常會，據轉述，賴清德宣布，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷議員、戴瑋姍議員，因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務，他們在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助，他謹代表中央黨部，向三位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出；他也提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職。賴清德也宣布，李坤城將接任黨部發言人。他稱讚李坤城，中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通，期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。對於卸任發言人一事，卓冠廷也在臉書發文說，榮幸擔任民主進步黨發言人2年多，階段性任務完成，他已獲賴清德准辭，正式卸下發言人職務，接下來，全力衝刺議員連任，為土樹三鶯，為新北，為台灣，再拚四年，並且全力輔佐蘇巧慧贏得勝利，贏回新北。卓冠廷說，他的選區幅員遼闊，即便在擔任發言人期間，他也不願減少任何地方業務，堅持「一天當三天用」，下午沒有地方行程的時間，他就去錄影，跑完攤的深夜，他就繼續研究議題，所以，他從來沒有放掉任何責任。卓冠廷提到，未來的日子，沒有發言人卓冠廷，但一樣有大家最熟悉、隨時找得到、肯拚肯衝、專業認真的「新北市議員卓冠廷」，「2026的挑戰在即，懇請大家繼續做我的後盾」。