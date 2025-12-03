(12月3日 19:30更新官方最新回應) LINE Pay和一卡通iPass Money分家了！今（3）日下午3點LINE Pay Money正式上線，《NOWNEWS》記者在3點登入，卻遲遲顯示「無法連線」，約莫10分鐘後順利進入，但過了30分鐘後還卡在信用卡和帳號無法認證。LINE Pay回應《NOWNEWS》記者表示，因用戶申請流量大，部分用戶在使用時可能出現暫時性錯誤。不過至下午4時33分，《NOWNEWS》記者和不少用戶都發生連續驗證失敗，開戶限制24小時。
今晚間LINE Pay 表示，感謝大家熱烈地支持，今天嘗試開通LINE Pay Money帳戶的使用者，如果可能遇到無法完成的情境，請參考以下建議：
Q為何無法連結郵局帳戶?
LINE Pay 表示：可能郵局系統進行維護，請稍後再試。
Q為何收到訊息 「由於連續驗證失敗，LINE Pay Money開戶將會限制24小時。請等待限制解除後再試一次。」
LINE Pay 表示：由於稍早服務流量較大，可能出現暫時性錯誤，目前已陸續恢復正常。請您重新嘗試驗證。
Q為何收到訊息「此張身分證驗證次數已達JCIC限制」
LINE Pay 表示：可能由於您今天在註冊過程中身分證資訊輸入有誤超過次數，請隔天再試。依金融聯合徵信中心(JCIC)身分證錯誤次數規範：
◼︎每日錯誤次數上限2次，如錯誤次數達上限請於隔日重新註冊。
◼︎每月錯誤次數上限5次，如錯誤次數達上限請於隔月重新註冊。
◼︎每年錯誤次數上限10次，如錯誤次數達上限請於隔年重新註冊。
LINE Pay Money 今下午3點正式上線，但一上線就遇到流量大塞車的問題，《NOWNEWS》記者約莫在系統上線10分鐘後進入LINE Pay Money開通頁面，但卻一直卡在認證信用卡、帳戶的地方，嘗試多次都顯示「驗證失敗」，不管是信用卡或是銀行帳戶都一樣，無法完成最後重要的一關。
不少用戶分享慘況：「一個多小時了，還是當機中」、「最後顯示連續失敗限制24小時」、「沒想到我不寂寞！ 我也是」。《NOWNEWS》記者持續測試，至下午4時33分，出現「由於連續驗證失敗，LINE Pay Money開戶將會限制24小時。」
LINE Pay向《NOWNEWS》表示，現在階段因為用戶申請流量大，導致部分用戶在使用時可能出現暫時性錯誤。LINE Pay提到已進行伺服器擴充，同時強調，系統並無重大問題，並請用戶稍後再重新嘗試連線， 就可恢復使用。
🟡LINE Pay Money申請三步驟
2025年12月3日下午3點，打開「LINE錢包」就會看到開通LINE Pay Money的申請方式。開通完成後，LINE裡的「好友轉帳、紅包、生活繳費」，就會自動改由LINE Pay Money帳戶處理。
需要先準備好三件事：手機LINE更新到最新、身分證、要綁定的帳戶
1、手機LINE更新：LINE App更新到15.18.1版（含）以上、LINE Pay App更新到4.9.0版（含）以上
2、實名驗證：準備身分證、填寫基本資料申請
3、選擇想要綁定的銀行帳戶：首波19家合作銀行，包含：國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、LINE Bank、元大銀行、第一銀行、華南銀行、台中銀行、王道銀行、彰化銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、永豐銀行、兆豐銀行、高雄銀行、遠東商銀、中華郵政。
資料來源：LINE Pay Money、iPASS MONEY
