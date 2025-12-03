我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沒有開通LINE Pay Money無法轉帳和收款。（圖／民眾提供）

Q為何無法連結郵局帳戶?

Q為何收到訊息 「由於連續驗證失敗，LINE Pay Money開戶將會限制24小時。請等待限制解除後再試一次。」

Q為何收到訊息「此張身分證驗證次數已達JCIC限制」

《NOWNEWS》記者持續測試，至下午4時33分，出現「由於連續驗證失敗，LINE Pay Money開戶將會限制24小時。」

▲LINE Pay上線開通卡住，不少人重複測試，最後變成連續驗證失敗，被限制24小時後再試。（圖／手機截圖）

▲LINE Pay Money一上線流量爆衝，無法順利完成驗證。（圖／手機截圖）

🟡LINE Pay Money申請三步驟

▲LINE Pay Money開通要備妥身分驗證資料，如身分證居留證，並完成金融驗證。（圖／LINE Pay ）