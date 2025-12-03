我是廣告 請繼續往下閱讀

「家裡到處都是毛毛蟲，真的嚇死人！」台中市烏日區信義街193巷近日爆發嚴重蟲害，因鄰近空地荒廢導致「斜紋夜蛾幼蟲」大量繁殖，甚至成群結隊侵入民宅。市議員吳瓊華接獲居民求救後，今（3）日火速召集市府團隊會勘，除當場決議今日立即投藥撲殺，環保局對地主下達最後通牒，限期14天內改善否則開罰。吳瓊華指出，該處空地因長期無人整理，雜草長得比人還高，已成害蟲溫床。近期氣候因素加上環境髒亂，導致斜紋夜蛾幼蟲大爆發，蟲群甚至爬進民眾家中，嚴重影響居民的生活品質與衛生安全。為展現最快處理速度，吳瓊華今邀集農業局、環保局、烏日區清潔隊、烏日區公所及仁德里辦公室至現場會勘。農業局研判現場為斜紋夜蛾幼蟲作祟，吳瓊華隨即要求農業局提供適當且安全的防治藥劑，並協調由烏日區清潔隊立即協助噴藥，務求在最短時間內壓制蟲害蔓延。針對空地長期荒廢的根本問題，仁德里長洪炳煌也表達強烈不滿。對此，環保局在會勘後承諾，將立即發文通知地主，限期14天內完成清理及維護；若屆時仍未改善，將依法開罰，杜絕髒亂點再次成為社區隱憂。吳瓊華強調，「居民的生活品質不能被忽視。她要求相關單位不僅要解決眼前的蟲害，更要建立後續巡查機制，避免類似問題一再發生，還給烏日居民一個乾淨、安心的居住環境。