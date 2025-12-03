每次出遊時總是會遇到必須訂飯店、旅店的時候，但你是否有發現台灣飯店經常有一項規定，就是旅客只能在下午3點後入住，但是在隔天11點就必須要退房，近日就有網友討論該議題，認為「11點退房非常不人道」，引爆熱烈迴響，但也釣出許多從事旅館服務業的房務員出面表示：「人手真的不夠，要體諒一下我們.....。」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「台灣飯店規定11點就要退房，不覺得這件事情真的很不人道嗎？畢竟對遊客來說，出遊玩當然希望可以睡飽，不想要匆忙一起床就整理行李，好奇大家怎麼看這件事？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「3點入住11點退房真的是超級問號.....至少也12點退房」、「還有更扯10點退房的我也有遇過」、「11點退房就算了，下午4點才能入住的也有遇過」、「東南亞飯店很多都12點退房，就你台灣要11點」、「我自己去國外遇過很多10點退房的，11點已經算中間值很不錯了」、「我自己個人傾向17點入住，下午1點退房還比較實在一點」。
台灣飯店常規「3點入住11點退房」被罵爆！房務人員招了內幕
不滿的旅客認為自己花錢住飯店，享有的應該是24小時的使用權，但扣掉房間的清掃時間，也認為至少要中午12點退房才合理，加上有些飯店早餐只供應到10點，等於8點就要起床吃早餐，吃飽就必須要收拾行李準備退房，完全沒有緩衝空間，認為這一項規定應該要適當的調整。
不過在討論串文中，有多名房務人員也出面解釋內幕表示：「我就是在打掃房間的，一個人要掃15間雙人房，三小時掃得完嗎？要換床單、棉被套、枕套還要收垃圾、吸地板，拜託體諒一下房務人員」、「缺工缺到不行，公司就是只請得到兩個人，一個人休假另一個人就要掃20幾間，體諒一下」、「我一人要掃13間房，每間房間最多只能掃30分，要徵到員工也沒那麼容易，遊戲規則就已經寫很清楚了，可以接受再下訂。」
真實房務人員經驗分享！連公會理事長都喊苦
《NOWNEWS》記者實際採訪曾經在青旅打工的許先生，他就透露，當時去打工時該旅館只請2個人，一個人負責櫃檯，一個人負責打掃房間，高峰時段遊客較多時，一個區間必須要整理超過20個床位以上，還要倒垃圾、換床單等，時間真的不一定夠用。許先生坦言：「我也有想過為什麼11點就要退房，但自己經歷過才知道，11點真的是差不多的時間，因為每次整理好就大概是2點多了，如果再延後退房時間，只會造成房務人員的工作負擔。」
事實上，針對台灣飯店這項普遍的規定，已經被旅客希望更改許久，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡就曾接受媒體訪問時，也很無奈表示：「因為我們缺工的原因，所以才導致說我們需要留更多的作業時間，讓我們飯店房務人員能夠準備好房間給客人。」只能說，時代在演變，大缺工時代各行各業人力都吃緊，民眾入住旅店可以接受明訂規則，那就互相體諒，如果無法接受就自己再找別間囉！
資料來源：Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣飯店常規「3點入住11點退房」被罵爆！房務人員招了內幕
不滿的旅客認為自己花錢住飯店，享有的應該是24小時的使用權，但扣掉房間的清掃時間，也認為至少要中午12點退房才合理，加上有些飯店早餐只供應到10點，等於8點就要起床吃早餐，吃飽就必須要收拾行李準備退房，完全沒有緩衝空間，認為這一項規定應該要適當的調整。
真實房務人員經驗分享！連公會理事長都喊苦
《NOWNEWS》記者實際採訪曾經在青旅打工的許先生，他就透露，當時去打工時該旅館只請2個人，一個人負責櫃檯，一個人負責打掃房間，高峰時段遊客較多時，一個區間必須要整理超過20個床位以上，還要倒垃圾、換床單等，時間真的不一定夠用。許先生坦言：「我也有想過為什麼11點就要退房，但自己經歷過才知道，11點真的是差不多的時間，因為每次整理好就大概是2點多了，如果再延後退房時間，只會造成房務人員的工作負擔。」
資料來源：Threads