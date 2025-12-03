我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣飯店規定11點就要退房，不覺得這件事情真的很不人道嗎？

▲近日有網友討論台灣飯店3點入住11點退房的規定，開嗆這很不人道，引爆熱烈討論。（示意圖／Unsplash）

台灣飯店常規「3點入住11點退房」被罵爆！房務人員招了內幕

也認為至少要中午12點退房才合理，加上有些飯店早餐只供應到10點，等於8點就要起床吃早餐，吃飽就必須要收拾行李準備退房，完全沒有緩衝空間

▲許多旅客都認為退房時間應該要至少中午12點才合理，11點顯得有點倉促，沒有緩衝時間。（圖／取自pexels）

真實房務人員經驗分享！連公會理事長都喊苦

許先生坦言：「我也有想過為什麼11點就要退房，但自己經歷過才知道，11點真的是差不多的時間，因為每次整理好就大概是2點多了，如果再延後退房時間，只會造成房務人員的工作負擔。」

▲飯店房務人員終於道出內幕，表示房務人員真的大缺工，如果再延後退房，只會徒增房務人員工作壓力，希望旅客能夠體諒。（圖／取自PhotoAC）

也很無奈表示：「因為我們缺工的原因，所以才導致說我們需要留更多的作業時間，讓我們飯店房務人員能夠準備好房間給客人。」