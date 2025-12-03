我是廣告 請繼續往下閱讀

癌症希望基金會近日舉辦「乳癌學習營：三型乳癌的選擇與希望」，邀請高雄榮民總醫院一般外科醫師曾彥敦、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長陳芳銘、義大醫療財團法人義大癌治療醫院院長洪朝明，介紹乳癌治療最新趨勢並解答癌友疑問。副院長陳芳銘提及，近年健保逐步與國際接軌，新藥給付與治療選項持續增加。隨著醫學的進步，除了新藥如標靶、抗體藥物複合體(ADC)的持續問世，乳癌的分類也更細緻。過去HER2只有分為陽性或陰性，現在則有「HER2弱陽性」的新分類，也為過去治療選擇較少的病友帶來更多希望。許多癌友關心「如何減少對癌症的不安與復發恐懼？」醫師曾彥敦表示，縮短恐懼的關鍵是主動尋求專業協助，例如醫療院所的心理師，同時家人與朋友的支持也不可或缺。他強調，面對癌症不必孤軍奮戰，善用周遭資源才能走得更長久。副院長陳芳銘也補充，照顧身心健康沒有標準答案，關鍵在於找到最適合自己的方式，並與主治醫師討論身體與情緒的變化。同時也別忘了定期做健康檢查，及早掌握身體狀況。癌症治療對生活難免帶來影響，尤其是荷爾蒙治療常造成陰道乾澀、性慾下降等副作用，因此有癌友詢問：「治療後，夫妻生活該怎麼維持？」醫師曾彥敦指出，治療可能會對親密關係造成挑戰，但最重要的是不勉強自己或伴侶，避免造成疼痛或不適。關於「我是否符合健保給付用藥資格？」院長洪朝明提醒，健保已涵蓋大多數癌症常用藥物，但是否符合各藥給付標準，並非病友自己判斷或「看別人用什麼就跟著用」。實際上，每位病友的病況不同，是否適用特定藥物，都需要由主治醫師依照臨床證據、檢查結果與病情階段來評估，並與病友充分討論後，再選擇最合適的治療方式。癌友擔心「三陰性乳癌的治療率及復發轉移」院長洪朝明表示，根據國健署 111 年癌症登記資料，第一期乳癌的五年相對存活率為98-100%，第二期超過90%，但第四期乳癌則不到4 成。的確三陰性乳癌的治療在乳癌分型中是相對具挑戰性，然而數據只是參考，真正影響治療結果的，仍是病友本身的心態與醫療團隊的合作。癌症希望基金會在台北、台中、高雄設立「希望小站」，並長年接受國民健康署委託，與全台105間醫療院所合作成立「癌症資源中心」，並且架設「癌症資源網」，為癌友打造線下、線上的全方位癌症照護網絡。除了舉辦教育講座，也長期提供多元照護與支持服務，包括照護諮詢、心理諮詢、康復用品協助、癌症教育出版品發行，Line聊天機器人「乳癌攻略」以及病友會等。期盼透過多面向的陪伴，協助癌友減輕罹癌壓力，也在漫長的抗癌路上鼓勵病友，勇敢邁向健康與希望的人生。