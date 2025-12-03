我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《狙擊蝴蝶》預告中就釋出高甜片段。（圖／騰訊視頻 YouTube）

▲預告中陳妍希與周柯宇有多場吻戲片段。（圖／騰訊視頻 YouTube）

陳妍希主演的愛情新劇《狙擊蝴蝶》今（4）日正式開播，與小19歲的周柯宇搭檔上演11歲差的姐弟戀。該劇改編自人氣小說，原作因禁忌設定被封為「姐弟戀神作」，劇中還有高甜5連發吻戲，但受廣電總局規範影響，劇版遭大幅修改，引發原著粉熱議。由台灣導演陳天仁執導、去年9月殺青的《狙擊蝴蝶》，去年開拍時正逢陳妍希深陷與陳曉的婚變風波，因此「戲裡重啟人生、戲外剛結束婚姻」的巧合讓開播話題度瞬間衝高。而該劇原著設定中，女主角是28歲的離婚姐姐，意外與17歲貧困高中生產生情愫，宛如《長腿叔叔》一般的劇情在微博掀起熱烈討論。然而因廣電嚴禁「早戀」描寫，劇版不得不將男主年齡調高至19歲，且把資助者改成女主角父親，避免觸及敏感議題。雖然劇情被迫改齡、刪除大量設定，但核心仍聚焦一名在婚姻中遍體鱗傷的女人，在情感最低潮時接到少年求救，兩人從依靠走向互相救贖。劇中陳妍希飾演遭丈夫背叛的「岑矜」，陷入人生谷底時接到鄉村少年「李霧」（周柯宇飾）的求助，決定將父親資助的他接到城市讀書。兩人日常相處間，她逐漸察覺男孩的深情，而少年也坦白無法忽視對她的依戀，兩人最終走到一起。陳妍希在劇中以長髮、短髮兩種造型亮相，預告大方釋出壁咚吻、沙發吻、衣櫃吻、廚房吻等5連發高甜場面，火速點燃觀眾期待。姐弟戀題材搭配陳妍希離婚後的首部主演作品，被外界視為情感翻頁之作。