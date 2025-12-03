陳妍希主演的愛情新劇《狙擊蝴蝶》今（4）日正式開播，與小19歲的周柯宇搭檔上演11歲差的姐弟戀。該劇改編自人氣小說，原作因禁忌設定被封為「姐弟戀神作」，劇中還有高甜5連發吻戲，但受廣電總局規範影響，劇版遭大幅修改，引發原著粉熱議。
陳妍希斷開陳曉後首作《狙擊蝴蝶》 主演離婚女大談禁忌姐弟戀
由台灣導演陳天仁執導、去年9月殺青的《狙擊蝴蝶》，去年開拍時正逢陳妍希深陷與陳曉的婚變風波，因此「戲裡重啟人生、戲外剛結束婚姻」的巧合讓開播話題度瞬間衝高。而該劇原著設定中，女主角是28歲的離婚姐姐，意外與17歲貧困高中生產生情愫，宛如《長腿叔叔》一般的劇情在微博掀起熱烈討論。
《狙擊蝴蝶》片段遭大幅刪減 廣電總局嚴禁「早戀」議題
然而因廣電嚴禁「早戀」描寫，劇版不得不將男主年齡調高至19歲，且把資助者改成女主角父親，避免觸及敏感議題。雖然劇情被迫改齡、刪除大量設定，但核心仍聚焦一名在婚姻中遍體鱗傷的女人，在情感最低潮時接到少年求救，兩人從依靠走向互相救贖。
劇中陳妍希飾演遭丈夫背叛的「岑矜」，陷入人生谷底時接到鄉村少年「李霧」（周柯宇飾）的求助，決定將父親資助的他接到城市讀書。兩人日常相處間，她逐漸察覺男孩的深情，而少年也坦白無法忽視對她的依戀，兩人最終走到一起。
陳研希劇中有諸多高甜吻戲 與小19歲周柯宇CP感爆棚
陳妍希在劇中以長髮、短髮兩種造型亮相，預告大方釋出壁咚吻、沙發吻、衣櫃吻、廚房吻等5連發高甜場面，火速點燃觀眾期待。姐弟戀題材搭配陳妍希離婚後的首部主演作品，被外界視為情感翻頁之作。
📍《狙擊蝴蝶》資訊一覽：
主演：陳妍希、周柯宇
集數：30 集
播出時間：2025 年 12 月 4 日
播出平台：騰訊視頻
我是廣告 請繼續往下閱讀
由台灣導演陳天仁執導、去年9月殺青的《狙擊蝴蝶》，去年開拍時正逢陳妍希深陷與陳曉的婚變風波，因此「戲裡重啟人生、戲外剛結束婚姻」的巧合讓開播話題度瞬間衝高。而該劇原著設定中，女主角是28歲的離婚姐姐，意外與17歲貧困高中生產生情愫，宛如《長腿叔叔》一般的劇情在微博掀起熱烈討論。
然而因廣電嚴禁「早戀」描寫，劇版不得不將男主年齡調高至19歲，且把資助者改成女主角父親，避免觸及敏感議題。雖然劇情被迫改齡、刪除大量設定，但核心仍聚焦一名在婚姻中遍體鱗傷的女人，在情感最低潮時接到少年求救，兩人從依靠走向互相救贖。
劇中陳妍希飾演遭丈夫背叛的「岑矜」，陷入人生谷底時接到鄉村少年「李霧」（周柯宇飾）的求助，決定將父親資助的他接到城市讀書。兩人日常相處間，她逐漸察覺男孩的深情，而少年也坦白無法忽視對她的依戀，兩人最終走到一起。
陳妍希在劇中以長髮、短髮兩種造型亮相，預告大方釋出壁咚吻、沙發吻、衣櫃吻、廚房吻等5連發高甜場面，火速點燃觀眾期待。姐弟戀題材搭配陳妍希離婚後的首部主演作品，被外界視為情感翻頁之作。
📍《狙擊蝴蝶》資訊一覽：
主演：陳妍希、周柯宇
集數：30 集
播出時間：2025 年 12 月 4 日
播出平台：騰訊視頻