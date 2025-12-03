我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞動力發展署高屏澎東分署培訓的選手，獲得團體總冠軍之殊榮，展現我國技能訓練的強大實力。(資料照／記者黃守作攝)

▲勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華說明培訓選手的情形。(資料照／記者黃守作攝)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署培訓的選手於日前，參與在台北市舉行的第3屆亞洲技能競賽，獲得團體總冠軍之殊榮，展現我國技能訓練的強大實力。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，在台北市舉行的第3屆亞洲技能競賽，有來自30個國家的300多位選手與會參賽，勞動力發展署高屏澎東分署培訓的選手，在國際舞台上展現了過人的技術，在電子(青少年組)職類，來自高雄市中正高工的薛湘嶧選手，以及電氣裝配(青少年組)職類，來自高雄高工的邱楷翔選手，以速度與品質兼具的表現獲得國際裁判們的一致肯定，雙雙強勢奪下了金牌，而電氣裝配職類，畢業於高雄高工的紀軍焱選手也以卓越的表現，在與其他14個參賽國的激烈角逐中獲得了優勝的佳績。郭耿華說，這次的榮耀，不僅是選手在人生上的重要里程碑，更彰顯了我國的青年選手擁有的專注力、學習力與實作能力，成功以高超的技能，讓世界看見台灣。郭耿華並說，作為培訓單位的勞動力發展署高屏澎東分署，也透過此次佳績獲得最有力的詮釋，選手們能獲得這些榮耀是長久以來反覆練習的成果，而這個淬煉的過程，將為自己創造未來的無限可能。此外，每位選手的背後，都有多位技術精湛的老師或訓練師，將自己累積的專業與經驗毫無保留代代傳授給後輩，這樣的師徒傳承，不僅僅是技術的傳遞，更是精神的延續，正是這樣一代代的奉獻，讓台灣的技能人才持續屹立於世界舞台。郭耿華指出，在全球化的浪潮下，技能人才備受各國重視，更是國家發展的關鍵競爭力，勞動力發展署高屏澎東分署深耕技能訓練多年，深知技能培訓對於青年學子職涯發展的重要，透過向下紮根與各學校合作培訓各項職類的優秀人才，帶入專業的培訓資源和實作經驗，對於訓練設備也不斷精進，逐年引進新式設備，同時也運用人工智慧(AI)及虛實整合技術於培訓過程，為投資青年提供了全面的培訓機會，因此，無論是技術培訓、專業指導，還是實踐機會，都致力於為年輕人的職業生涯打下堅實的基礎，為國家的技術實力注入新的活力。