國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前提出《國籍法》修法草案，主張中配的參政權不再受「必須放棄中國國籍」的限制，引起社會強烈質疑。不久，中國官媒《新華網》也刊出報導，痛批台灣剝奪中配的參政權，這讓民運人士王丹簡直看傻了眼，驚訝直呼：「中共哪來的臉提『參政』兩字？」王丹昨（2）日晚間在臉書貼出《新華網》的報導連結，該文標題為「專家：剝奪陸配參政權，曝露民進黨操弄『兩國論』的『台獨』本質」，他直言，中國《新華網》竟然在版面上醒目的位置處刊登文章，替台灣的中配喊話、爭取其參政權，這根本是「沒有最扯，只有更扯」。王丹提到，中共自己國內的老百姓，都沒有參政權, 中共哪來的臉提「參政」兩字？他們應當先問問，自己剝奪十幾億中國人的參政權，是不是犯下「反人類罪」吧！他更指出，可見中配參政權的問題，在中共那裡，純粹就是統戰敘事的一部分，拿來當統戰的工具。至於國民黨提出的修法方向，允許中配在保留中國國籍的前提下仍可參政。民進黨中國部先前已痛批，「一國兩區」與修《國籍法》的做法，其實正替中共鋪路；國民黨雖口口聲聲喊「中華民國」，政策邏輯卻全面符合北京推動的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是赤裸的政治詐術。民進黨中國部指出，從中國官媒的操作，到藍營的修法內容，已清楚拼出一個輪廓，就是藍白陣營不只在論述上向北京靠攏，更實際在制度面為中配鬆綁參政門檻，等於一步步削弱台灣防範威權滲透的民主防線。在中共仍將台灣視為「敵對政權」的情況下，讓受中國法律體系約束的中國籍人士直接涉入台灣政治，根本不是所謂的多元包容，而是國安自殺。