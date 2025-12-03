我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台電公司興達發電廠舉辦愛心送暖活動，關懷永安區長者營養午餐。(資料照／黃守作攝)

▲台電公司興達發電廠廠長洪貴忠(前排左2)，率隊攜帶大批白米，到興達發電廠周邊的永安區鹽田社區、新港社區及烏林投社區，舉辦老人營養午餐致贈白米愛心送暖活動，為社區長者的餐食補給盡一份心力。(圖／台電興達發電廠提供)

台電公司興達發電廠於日前，在高雄市永安區，舉辦愛心送暖活動，關懷永安區長者營養午餐，以秉持興達發電廠「在地共榮、敦親睦鄰」的精神，持續深耕地方社區。台電公司興達發電廠廠長洪貴忠，是由興達發電廠公關課人員，以及興達發電廠志工服務隊志工，攜帶大批白米，到興達發電廠周邊的永安區鹽田社區、新港社區及烏林投社區，舉辦老人營養午餐致贈白米愛心送暖活動，為社區長者的餐食補給盡一份心力。台電公司興達發電廠廠長洪貴忠表示，興達發電廠不僅是發電的中心，更是社區的一份子，興達發電廠深知許多社區長者仰賴營養午餐獲得均衡的飲食，因此，希望藉由此次致贈白米愛心送暖活動，能減輕社區辦理營養午餐的成本壓力，讓長輩們能持續享用到美味又健康的餐食。洪貴忠指出，關懷弱勢及在地回饋是興達發電廠不變的承諾，未來興達發電廠將持續透過各種形式的公益活動，與永安區及鄰近社區保持緊密的互動與合作，共同打造一個更溫馨、更友善的社區環境，作好敦親睦鄰的工作，與在地共榮。永安區鹽田里里長柯男烈、新港里里長何應成，以及三個社區發展協會的理事長，對於興達發電廠的善舉，表達由衷的感謝，他們說，興達發電廠長期的支持是社區老人服務能夠持續運作的重要支柱，這批白米將大大幫助社區廚房的運作，讓長輩們吃得更安心、更健康。洪貴忠並指出，興達發電廠未來仍將秉持回饋鄉里的初衷，結合自身資源與人力，持續投入更多社區公益服務，從教育、環保到弱勢關懷，與在地居民共同攜手，實現永續發展的目標。