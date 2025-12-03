我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「館長」陳之漢以支持前民眾黨主席柯文哲聞名，也多次和現民眾黨主席黃國昌同框，不過，館長昨日在直播中提到和黃國昌的想法、作風都不同，更在直播中大喊「我愛中國」，質疑藍白訪日，卻沒膽子敢跟中國談，諸多言論遭外界質疑是在切割黃國昌。對此，黃國昌今（3）日表示，館長是心直口快的性情中人，見縫插針大可不比。民眾黨今日舉行記者會正式通過徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣長，黃國昌會後聯訪被問到館長近期嗆藍白的言論，黃國昌說，你們提這個問題就是不了解館長，也不了解他跟館長之間的關係，館長是個性情中人，心直口快，他那個時候的情緒，想到什麼事情，他就在直播就用他的風格就講出來了，從過去到現在，他們一起歷經過蠻多次了，他們兩個人認識很久，有一些事情，他們有相同的想法，有一些事情，彼此的看法不一樣這是很正常的事情，「要挑撥見縫插針，我真的勸大家大可不必」。黃國昌說，你們應該都不知道，他昨天早上五點40分跟館長的團隊聚集，去拍他運動的畫面，相關的比賽影片應該最快的話，12月就會讓大家看到，你如果知道這件事情，應該就不會再問說會不會有什麼樣子，是不是發生什麼樣的改變，館長的團隊昨天幾乎沒有睡熬夜，然後等著他們的車子，到了5點40分開拍，他拍完以後，才騎到黨團開黨團的會議，不過等到帶子出來，大家就知道了。針對訪中、訪日，黃國昌說，他在赴日以前就說過了，我們要扮演的是善意溝通的橋樑，而不是要成為衝突的中心點，相信區域的和平穩定是大家一致的心願，他也曾經公開說過，他從來就沒有排斥訪中，但現在比較大的麻煩是，「我好像還在黑名單上，這件事情還有現實上面的困難」，但是一個負責任的政黨、一個負責任的領導人能夠跟多方，不管在區域上面所各自站的立場、所扮演的角色是什麼，能夠保持著善意的溝通，對於整個區域的和平穩定，才會有真正積極的幫忙。