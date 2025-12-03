我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡展覽資訊

🟡詳情與購票請洽：

智慧型手機與虛擬實境平台大廠宏達電（HTC）持續引領沉浸式科技創新，今（3）日宣布攜手霹靂國際多媒體與哇哇科技，共同推出大型沉浸式多人走動VR體驗《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》，於全台最大5G VR走動式樂園「VIVELAND VR 虛擬實境樂園 棧柒庫」正式亮相，象徵台灣文化內容邁向新階段。此展演不僅展現HTC在沉浸式XR技術、大型場域建置與多人同步體驗上的成熟能力，更象徵台灣文化內容產業正邁向「沉浸式娛樂科技」、「文化IP數位化」與「娛樂體驗經濟」的新階段。面對全球XR與LBE（Location-Based Entertainment）市場的高速成長，HTC持續以技術為核心，推動文化內容的沉浸化、互動化與跨領域應用。此次展出作品《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》由霹靂國際多媒體首次以「30人以上同步走動式 VR」形式打造內容，HTC 則提供沉浸式XR技術整合、多人定位追蹤與大型空間建置等關鍵能力。透過文化內容策進院的指導，成功在技術、內容創作與城市文化場域之間建立完善的文化科技示範鏈結。在沉浸式XR場域中，觀眾以「自由行走」與「多人共感」作為體驗核心，得以在300坪以上的沉浸式空間中以自身節奏探索、互動。透過高精準空間定位、即時同步回饋與走動式敘事設計，使每位參與者的視角與故事節奏皆因自身行動而改變，進而真正實現「從觀看者轉換為故事行動者」的沉浸式敘事體驗。基於這套技術架構之上，霹靂經典角色與武俠世界得以被完整轉譯為可走入、可探索的沉浸式空間。戴上VIVE頭戴裝置後，參與者將彷彿穿越至霹靂城，進入儒、道、佛三大門派的修練場景，並在武打場面中以第一人稱視角感受霹靂獨有的節奏與氛圍。最終，觀眾將與素還真等經典角色並肩迎戰強敵，完成一段僅能透過沉浸式科技實現的武俠旅程。親身穿越於刀光劍影的武打場面，與素還真等角色並肩對抗強敵。本次展演也突顯霹靂IP在文化內容發展上的重要象徵性。《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》是霹靂四十年文化的延展，也是霹靂武俠世界的全新敘事入口。當傳統文化遇上沉浸科技，不只是形式翻新，而是一種讓文化重新被體驗、被記住、被傳承的方式。這次展覽的誕生，象徵著布袋戲跨入下一個時代，一個觀眾能真正「身在其中」的武俠世界。HTC台灣區副總經理簡瑞春表示，文化內容的數位化與沉浸式轉型將成為未來文化科技產業的重要方向，而XR技術的進步不僅能重塑經典IP，也能讓國內文化內容具備更多走向國際市場的可能性。《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》正是 HTC「讓科技成為文化創新的加速器」的最佳實例。霹靂國際多媒體則表示，此次跨界合作讓「布袋戲不只是被觀看，而是能親自走進去」。霹靂的轉型從來不是遠離傳統，而是用新的方式延伸傳統的生命力。透過XR技術，經典角色的氣勢、武打的節奏、場景的張力都能以全新的維度呈現，讓新世代觀眾能以自己的方式理解霹靂、接觸霹靂、喜愛霹靂。2025年12月4日至2026年3月4日「VIVELAND VR虛擬實境樂園 棧柒庫」約30分鐘12歲以上https://tour.ibon.com.tw/event/e2510000052r2uohttps://www.klook.com/zh-TW/preview/activity/139961/?lang=zh_TW&deadline_version=1&deadline=b57d858bf9e39b3ca24ecf35390c5cb83938283fbdc9cda5724d4e726454367c&spm=Activity.TopNavigation.SelectLanguage&clickId=bdd319b687