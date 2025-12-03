我是廣告 請繼續往下閱讀

12月3日是「國際身心障礙者日」，科工館聽障同仁林祐臣，近日榮獲第 29 屆中華民國身心障礙楷模「金鷹獎」。這項獎項由衛生福利部及社會及家庭署主辦，是國內表揚身心障礙者的最高榮譽之一。林祐臣自幼因重度聽力障礙而面臨與眾不同的人生起點，四歲接受人工電子耳手術後，才逐漸學習感知聲音、適應口語與聽覺訓練。童年的孤獨、學習語言的艱難，以及在環境中被迫以更高專注力觀察世界，最終累積成他的視覺敏感度與設計天賦。他在成長過程中曾坦言：「雖然知道自己會因為聽力而遇到困難，但我會想辦法適應。」正因如此，視覺成為他的語言，設計成為他與世界溝通的方式。求學階段主修設計，逐步奠定海報、識別、繪畫等視覺創作能力。他將「看」變成工作與生活的中心，透過顏色、線條與構圖，傳達自己無法順利發聲的想法。祐臣形容，設計不只是技巧，而是「把看到的世界整理成別人看得懂的樣子」，這份哲學也成為他日後在科工館的工作底色。進入科工館後，祐臣在視覺設計領域展現高度穩定性與細膩度，參與館內各式活動海報、主視覺、展覽識別、Podcast「科工Chill嗨嗨」節目logo、館內指標與編排等任務。科工館館長李秀鳳表示：「祐臣善用了非常積極正向的態度來面對生活、面對工作甚至面對所有的同事，這一點非常值得我們學習」。服務組室秘書室的曹志賢主任則誇讚：「祐臣很努力投入在每一個細節上，讀唇、理解、再溝通，他不會讓人家覺得因為是一個聽障而必須要讓別人看待他不一樣」，2022年更獲得全國身心障礙者技能競賽海報設計職類第1名。祐臣的生命並不只在職場展現光芒。2017 年，他代表台灣前往捷克參加世界聾人小姐先生選美大賽（Miss and Mister Deaf World），憑藉自信笑容與穩健台風，從二十多國的選手中脫穎而出，榮獲「亞洲先生」。這段經驗讓他更加理解文化差異、舞臺平等與自我價值的重要性。他分享到：「舞臺是平等的。每個人都有被看見的機會。」，也使他在金鷹獎評審中展現出獨特的生命故事與成熟度。