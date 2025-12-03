我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委徐巧芯日前評論政府國防投入，質疑若將軍購視為「買保險」，是否等同於家庭需拿出四成五收入購買保費，並反問「生活費、房租只剩不到一半，是否可能接受？」。對此，台北市議員擬參選人高揚凱今日表示，徐巧芯的比喻失準，未正確反映國防特別預算的性質與實際支用方式。高揚凱指出，國防特別預算1.25兆元為「8年期總額」，主要用於無人機、不對稱作戰能力與關鍵防衛投資，平均一年約1500億元，並非外界誤稱的「每年1.25兆元」，亦不符合家庭收入「四成五」的對照。他反問：「購買車輛等大型支出多以分期方式進行，國防預算規劃同樣有年度配置，兩者不應混為一談。」他也提到，目前外界討論的財政壓力焦點，更與藍白推動的《財政收支劃分法》修法版本相關。他表示，相關修法可能導致中央財源減少數千億元，「若討論財政負擔與制度影響，仍應回到法案本身的內容評估。」此外，高揚凱就徐巧芯的「精品消費疑慮」提出第三項質詢。他指出，民意代表個人採購行為不涉違法，但外界關注其消費占比與收入關係，引發議論。他表示，社會對政治人物公私支出比例具高度檢視，盼相關疑慮能以清楚說明化解，以回應民意期待。