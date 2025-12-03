你以為錯過的好市多黑五優惠，其實有的還在特價中！「華元薯格格」減價34元，折後價125元到12月5日。此外，好市多（Costco）本周還有許多隱藏大降價商品、聖誕交換禮物推薦。《NOWNEWS今日新聞》整理10款降價必囤好物，包括鮭魚每公斤省100元、豌豆脆片便宜60元，約翰走路黑牌12年威士忌一瓶不到300元

好市多黑五後，賣場人潮其實還是沒有完全退燒。其中，搶翻的人氣零食薯格格還在特價中。此外，台灣好市多也在官方臉書粉絲頁，公開本周的隱藏優惠商品，零食、聖誕交換禮物、生活用品、生鮮食品都有。《NOWNEWS今日新聞》整理好市多10款大降價必囤好物如下：

【聖誕節交換禮物推薦】
1. 聖誕巧克力綜合包。原價 899 元、折 290 元，特價 599 元。有聖誕老公公、雪人、麋鹿、金色泰迪熊等造型巧克力，很適合當聖誕節交換禮物。

▲聖誕巧克力綜合包折價 290 元，很適合當聖誕節交換禮物。（圖／台灣好市多臉書 facebook.com/TAIWAN.COSTCO）
【熱門零食推薦】
2. 卡迪娜豌豆脆片。原價 299 元、折 60 元，特價 239 元。

3. ORION好麗友洋芋片洋蔥口味 12盒入。原價 429 元、折 90 元，特價 339元。一盒換算28.25元。

▲卡迪娜碗豆脆片、好麗友洋芋片折價60-90元。（圖／台灣好市多臉書 facebook.com/TAIWAN.COSTCO）
【生鮮食品推薦】
4. 鮭魚全面特價。尾部魚排原價 499 元／kg、折 30 元，特價 469 元／kg。輪切鮭魚原價 629 元／kg、折 100 元，特價 529 元／kg。鮭魚頭原價 319 元／kg、折 20 元，特價 299元／kg。

5. 鮮煮藝羊肉爐 1.2kg兩入。原價 749 元、折 150元，特價 599元。

▲鮭魚每公斤減價20-100元，羊肉爐折價150元。（圖／台灣好市多臉書 facebook.com/TAIWAN.COSTCO）
6. 新英倫蛤蜊濃湯 1.36kg兩入。原價 355 元、折 80元，特價 275元。

7. 百濟微辣白醬義大利麵 8 碗入。原價 489 元、折 100 元，特價 389元。

▲蛤蜊濃湯、微辣白醬義大利麵特價。（圖／台灣好市多臉書 facebook.com/TAIWAN.COSTCO）
【口罩／保健食品推薦】
8. 中衛醫療口罩 200 入。原價 499元、折 100 元，特價 399 元。

9. 膠原蛋白生物素錠 390 錠。原價 999 元、折 200 元、特價 799元。

▲口罩、膠原蛋白特價。（圖／台灣好市多臉書 facebook.com/TAIWAN.COSTCO）
【酒類推薦】
10. Johnnie Walker約翰走路黑牌12年威士忌 500ml 三入。原價 1119 元、折 221 元，特價 898元。換算一瓶不到300元。

▲約翰走路黑牌12年威士忌換算一瓶不到300元。（圖／台灣好市多臉書 facebook.com/TAIWAN.COSTCO）
資料來源：好市多 

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
