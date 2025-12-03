你以為錯過的好市多黑五優惠，其實有的還在特價中！「華元薯格格」減價34元，折後價125元到12月5日。此外，好市多（Costco）本周還有許多隱藏大降價商品、聖誕交換禮物推薦。《NOWNEWS今日新聞》整理10款降價必囤好物，包括鮭魚每公斤省100元、豌豆脆片便宜60元，約翰走路黑牌12年威士忌一瓶不到300元。
好市多黑五後，賣場人潮其實還是沒有完全退燒。其中，搶翻的人氣零食薯格格還在特價中。此外，台灣好市多也在官方臉書粉絲頁，公開本周的隱藏優惠商品，零食、聖誕交換禮物、生活用品、生鮮食品都有。《NOWNEWS今日新聞》整理好市多10款大降價必囤好物如下：
【聖誕節交換禮物推薦】
1. 聖誕巧克力綜合包。原價 899 元、折 290 元，特價 599 元。有聖誕老公公、雪人、麋鹿、金色泰迪熊等造型巧克力，很適合當聖誕節交換禮物。
【熱門零食推薦】
2. 卡迪娜豌豆脆片。原價 299 元、折 60 元，特價 239 元。
3. ORION好麗友洋芋片洋蔥口味 12盒入。原價 429 元、折 90 元，特價 339元。一盒換算28.25元。
【生鮮食品推薦】
4. 鮭魚全面特價。尾部魚排原價 499 元／kg、折 30 元，特價 469 元／kg。輪切鮭魚原價 629 元／kg、折 100 元，特價 529 元／kg。鮭魚頭原價 319 元／kg、折 20 元，特價 299元／kg。
5. 鮮煮藝羊肉爐 1.2kg兩入。原價 749 元、折 150元，特價 599元。
6. 新英倫蛤蜊濃湯 1.36kg兩入。原價 355 元、折 80元，特價 275元。
7. 百濟微辣白醬義大利麵 8 碗入。原價 489 元、折 100 元，特價 389元。
【口罩／保健食品推薦】
8. 中衛醫療口罩 200 入。原價 499元、折 100 元，特價 399 元。
9. 膠原蛋白生物素錠 390 錠。原價 999 元、折 200 元、特價 799元。
【酒類推薦】
10. Johnnie Walker約翰走路黑牌12年威士忌 500ml 三入。原價 1119 元、折 221 元，特價 898元。換算一瓶不到300元。
資料來源：好市多
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
