我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議員參選人郭凡針對台北市長蔣萬安預計於本月底率團前往上海參與雙城論壇提出看法。他表示，在台灣與中國情勢持續受國際關注之際，市府選擇此時參與論壇，恐引發外界對台北市在兩岸互動上的觀感討論。郭凡指出，日本首相高市早苗日前在國會表示「台灣有事，日本有事」，並將台海安全與日本《存立危機事態》連結，引發中國反彈。中國外交部近日也針對相關議題表達不滿，並重申其立場，使區域情勢更受矚目。面對此局勢，郭凡提到，總統賴清德提出「守護民主台灣國家安全行動」方案，內容包括強化國防能力及民主防禦機制等措施，希望以穩定力量回應亞太情勢。不過，郭凡認為，在各界密切關注台海情勢與國際互動之際，台北市府前往上海參與論壇，時機上恐引發部分民眾議論。郭凡也表示，迄今蔣萬安針對高市早苗「台灣有事、日本有事」的相關談話，並未提出明確回應，而論壇行程宣布之際，中國對台言論與軍事動態亦受到外界討論。他認為，此舉可能造成不同解讀，包括是否會被視為兩岸互動的政治訊號等。對於論壇是否具體符合市政交流需要，郭凡建議市府公開資訊內容，包括議題範圍、議題性質、合作層級及保密機制等相關作業，以釋疑外界的關注。他也表示，台北市長作為地方首長，在面對跨城市合作時，更應兼顧公共利益及民意感受。