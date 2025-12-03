我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林倪安的生日派對目前照常舉行，日期就在12月6日。（圖／翻攝自活動網頁）

▲統一獅一、二軍總監兼統籌教練高志綱遭網路爆料，與網紅林倪安有婚外情，對此統一獅球團表示，正在了解中，若有違規，最重會開除。（圖／記者葉政勳攝,資料照）

統一獅教練高志綱近日遭自稱正宮的網友爆料婚外情，指他與以藝人自居的網紅林倪安交往半年，女方更自稱是球員眷屬，多次在球場挑釁正宮，對此兩位當事人至今沒有任何回應；然而林倪安預告的12月6日生日派對並未取消，反而持續開放報名，將成為她捲入爭議後的首次公開露面。儘管風波持續延燒，林倪安先前在11月6日曝光的生日會公告仍如常進行。活動將於12月6日晚間在台北信義區舉行，每人1,000元、採實名制報名，進場時間為晚間6點，目前網頁上仍顯示僅剩8個名額。這場生日派對也是她在爭議後的首度公開現身，是否將在現場回應爆料，成為外界關注焦點。回顧整起風波，爆料者在Threads多篇貼文指控林倪安「把自己當正宮」，稱她在12強、台東遠征與多場活動中頻頻現身，甚至小帳曬出球場照、詢問算命師：「兩人能否修成正果？」甚至曾在正宮面前大喊高志綱「寶貝」，內容火速引爆關注，也讓球迷誤以為是「正宮下場開戰」。不過高志綱妻子蔡志潔親上火線表示與爆料無關，並在昨（1）日晚間發出律師函，嚴正澄清：「該帳號不是我。」並警告勿再冒名，並強調再利用她名義帶風向，將訴諸法律途徑處理，讓疑雲更添撲朔迷離。面對鋪天蓋地的指控，高志綱與林倪安皆選擇沉默。林倪安除關閉IG留言、將Threads設為私人帳號外，並未就爆料內容多做解釋，而自稱「正宮」的Threads帳號依舊持續在社群輸出，散播兩人婚外情的傳言。先前統一獅球團已經保守回應，強調：「目前仍都是網路傳言，球團不會針對網路傳言做回應，關於大家所關注部分球團也正在了解中。」並重申憲章規範嚴格，「我們統一獅球團的憲章規定非常清楚，不管任何人，只要違反憲章的規定，最重是會開除的。」林倪安自稱台大NTU管理碩士班學歷，IG累積超過19萬粉絲，不過背後並無經紀公司支持，卻倒是以「藝人」自居，平時接主持活動、拍攝形象照，也是單車運動愛好者，過去曾因穿著丁字褲、低胸小可愛騎單車拍照而引發兩極話題。如今捲入不倫疑雲，整起事件持續發酵當中。