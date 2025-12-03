我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨中常委何鷹鷺（其配偶具中國籍身分）日前在多支抖音影片中提到「早日統一」相關言論，遭黨內停止職務後宣布退黨，並指稱國民黨主席鄭麗文「誘導他人講統一」。對此，國民黨立委吳宗憲1日回應，表示自接任文傳會主委後，已完整檢視鄭麗文近半年至一年間的公開談話，未見有使人「遭誘導」或「被誤導」的內容，因此對何鷹鷺的指稱表示保留。民進黨台北市議員洪健益則指出，吳宗憲此番發言形同為鄭麗文辯護，並呼籲國民黨對外說明清楚立場。洪健益2日在政論節目《新聞面對面》表示，他先前於市議會質詢台北市長蔣萬安時，詢問蔣萬安參與雙城論壇時將如何對外表述立場。洪指出，儘管部分答覆尚有保留空間，但仍肯定蔣萬安在答詢中明確表示：「我是中華民國台北市的市長，我也是台灣人。」他認為，此論述與鄭麗文先前的相關言說呈現差異。洪健益進一步表示，國民黨對於此事件的回應方式，給外界留下「替相關人士辯護」的觀感。他指出，吳宗憲過去曾任檢察官，並提及支持所謂「一中憲法」，但相關概念涉及中華人民共和國憲法或中華民國憲法的區別，以及「一國兩區」等敏感議題，背後牽涉重要政治與法律意涵。他認為，在此背景下，相關論述仍需清楚釐清。洪健益也提到，外界常以「打不如買、買不如拉攏」來形容中國對台策略，並認為鄭麗文先前涉及拜吳石及相關言論引發爭議後，迄今未進一步說明。他並指出，過去各項兵推結果顯示，在既有防衛條件下台灣具備一定抵抗能力，因此認為台灣仍需維持充分備戰，以降低情勢誤判。洪健益表示，兵推內容已涵蓋台灣現有武器與防衛能力，因此國防預算規劃至1.25兆元，其目的是提升自我防衛強度。他呼籲國民黨對外清楚表述立場，並強調台灣和平需要在互相尊重前提下進行對話，避免緊張升高。