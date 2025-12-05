我是廣告 請繼續往下閱讀

「Freeman總覺得自己的揮棒很爛，但季末你一看，他又打了3成。」孟西笑著說，「這就是他的運作方式，他永遠覺得自己哪裡需要修，這也讓他成為史上最好的第一壘手之一。」

▲洛杉磯道奇與多倫多藍鳥在世界大賽第3戰上演18局馬拉松激戰，歷時6小時39分鐘，最終由佛里曼（Freddie Freeman）敲出再見轟，差點改寫MLB世界大賽延長賽最長局數紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

MLB

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）2025年世界大賽落幕後，洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）36歲的一壘手佛瑞迪．傅里曼（Freddie Freeman）再次成為話題主角。這位三度獲得世界大賽冠軍的資深球星，不僅在季後賽保持高檔演出，更在世界大賽第3戰於延長18局轟出再見全壘打，寫下經典時刻。如今，他的隊友麥斯．孟西（Max Muncy）更意外揭露傅里曼之所以能「越老越強」的關鍵秘密。孟西近期在《Foul Territory TV》節目中談到Freeman，語出驚人卻也道盡其成功本質。Freeman的自我要求近乎苛刻，即使身價、成績與地位早已無可挑剔，他依然把每一個細節放大檢視，從不讓自己滿足。孟西認為，這份「永遠覺得不夠好」的心態，正是讓他在高齡仍維持競爭力的核心原因。隨著年齡增長，Freeman的揮棒速度確實略有下降，打擊率也不若全盛期。他不僅持續具備長打能力，也仍是季後賽「大場面先生」關鍵時刻永遠站得出來。許多球探與教練一致認為，Freeman成功並非偶然，而是來自他那種「永遠在追求下一個更好版本」的職業態度。Freeman多年來的特質，就是從不把自己定位為「完成品」。他常在隊內反覆研究自己的機制、揮棒軌跡、落點判讀，即使當天比賽表現完美，他仍會說自己哪裡需要修正。對這位三冠王球星來說，冠軍不是習慣性的成果，而是習慣性的追求。