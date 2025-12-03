我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東市一名柯姓女子，因擔心養不起剛出生的女嬰，想到她未來得一起過苦日子，因此決定將女嬰從三樓丟到地面慘死，事後，柯女向警方坦承犯行，但自己「丟下去的剎那就後悔了」，一心盼著女嬰會被救回來，但仍為時已晚。檢方複訊後，以成年人故意對兒童為殺人罪，將柯女起訴。案件經屏東地院審理，法官審酌她童年遭虐待，成年後經歷婚姻暴力與感情背叛，承受許多創傷境遇坎坷，予以減刑，輕判3年，全案可上訴。事發在2023年7月8日，屏東市某社區住戶在巷弄中發現，一名剛出生女嬰全身赤裸被丟棄在大樓旁，警消獲報將她送醫，醫生發現女嬰臍帶剛剪，身體肝臟破裂、頭部血腫、大腿瘀青，經搶救後仍宣告不治。檢警調閱監視器後發現，原來是女嬰母親親手將她從3樓丟下，被逮後33歲柯姓女子表示，因擔心無力撫養新生女嬰，想到未來她可能一起陷入困苦生活，才狠心將她從3樓拋下。柯女還向警方供稱，女嬰墜落的瞬間她立刻後悔痛哭，看到警察和許多人聚集路邊時不敢出面，但心裡仍希望女兒奇蹟存活，只是一切都已無法挽回。檢方考量柯女身心狀況，以科技設備監控柯女替代羈押，由縣府安置。據了解，柯女自幼遭受虐待，成年後又面臨婚姻暴力與感情背叛，多重心理創傷長期累積，加上疫情期間收入受影響，導致她心理狀態脆弱，傾向社會退縮。檢方複訊後以成年人故意對兒童為殺人罪，將柯女起訴，案件本應交由國民法官審理，但律師認為柯女身心狀況無法承受公開審判的壓力，建議法院以一般程序審理，獲屏東地院裁准，法官考量她成長、感情過程等因素，且案發後態度坦承、無前科記錄，考量綜合因素給予減刑，2日下午依殺人罪判處有期徒刑3年。