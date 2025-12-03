我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小宵虎南此次來台，現身九份老街引發粉絲暴動。（圖／翻攝自小宵虎南IG@konankoyoiiii）

▲小宵虎南此次來台是為了舉辦台灣粉絲見面會。（圖／翻攝自小宵虎南IG@konankoyoiiii）

日本前AV女優小宵虎南（小宵こなん）在今年2月宣布從AV界引退，但人氣依舊火燙，社群活躍度不減反增，她近日悄悄飛抵台灣，1日在IG曬出在九份老街身穿身穿性感甜酷背心旅遊美照，短短時間湧入超過4.1萬個讚，瞬間登上台日網路熱門討論，她也甜蜜向台灣粉絲喊話：「明年再來台灣！」照片中，小宵虎南以一身淺米色細肩背心亮相，緊身剪裁線條明顯，襯托招牌美型上圍。她肩上隨興披著黑色外套，形成若隱若現的對比效果，甜美臉蛋搭配「暴擊級」身材，讓整條老街路人都忍不住頻頻回頭。小宵虎南此行選用寬鬆牛仔褲作為下身搭配，風格清爽又帶有街頭感，沒有刻意遮掩或偽裝，散步在九份依然自信滿滿，手上的粉色毛絨迷你包為造型增添可愛元素，彷彿甜味與性感同時在線，許多網友留言笑稱：「如果突然在路邊看到她，我大概會嚇到忘記呼吸。」照片中也可以看到遊客從旁經過，而她自然大方的一面更吸引粉絲狂讚「完全就是女神隨性出巡」。小宵虎南本次來台的主要行程是粉絲見面會，她也在貼文中用中日雙語寫下：「2025最後一次台灣回憶，我明年還會來。」短短一句話讓粉絲心花怒放，也足見她對台灣的好感度持續飆升。雖然已退出AV產業，但小宵虎南仍固定經營YouTube與FanClub，內容從溫泉、桑拿探訪，到日常生活、cosplay、DJ活動都有涉略，成功打造新型態的「引退系偶像」身分，人氣始終穩定。小宵虎南在AV時期以「新生代神乳傳說」之名席捲粉絲市場，而引退後反倒更活躍於多元領域，她的YouTube旅遊影片、cosplay作品、與DJ舞台，都吸引大量海外粉絲關注。更有粉絲形容她是「真正懂得經營粉絲的女神」，因為她經常在限時動態回覆留言、分享行程，甚至提到台灣時語氣總帶著感情，讓不少人驚呼：「根本是半個台灣人！」