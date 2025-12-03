我是廣告 請繼續往下閱讀

為推廣臺南優質農產、展現秋冬鮮果魅力，臺南市政府攜手遠東百貨於 11月 30 日在遠百竹北舉辦【臺南秋冬水果鮮果嘉年華記者會】。活動由臺南市長黃偉哲、遠東百貨商品二部 陳佑任副總經理共同主持，吸引眾多媒體及民眾熱情參與，現場洋溢濃濃果香與歡樂氣氛。本次以洋香瓜、芭樂、火龍果、柑橘等臺南當季代表性鮮果為主角，黃偉哲市長更親自示範以在地水果調製「秋冬水果茶」，以行動支持農民、推廣產地直送的甜蜜滋味。市長黃偉哲表示：臺南不僅是文化古都，也是臺灣重要的農業大城，洋香瓜、芭樂、火龍果與柑橘皆是深受全台消費者喜愛的優質水果。「市府與農產運銷公司持續拓展多元通路，結合遠東百貨等大型零售夥伴，讓臺南農產被更多市場看見。期望透過活動，把臺南的甘甜送進全台家庭。」農業局長李芳林表示：臺南擁有全臺最豐富的農產類型之一，品質穩定、風味優異。市府積極推動跨域合作，整合產地、企業與通路力量，讓臺南水果能更快速、更穩定地走向全台市場。今日活動象徵臺南農產推廣跨區合作的新里程碑。活動亮點之一，由陳佑任副總經理與黃偉哲市長共同示範調製「秋冬水果茶」，洋香瓜、柑橘與火龍果的鮮甜交織出繽紛色彩，引來民眾圍觀拍照。許多消費者試吃後直呼：「真的很甜、很新鮮，就是臺南的味道！」遠東百貨商品二部 陳佑任副總經理表示：遠東百貨長期支持台灣在地農產，期待透過多元合作，讓更多優質水果走入百貨消費族群的生活中。「臺南水果一直深受顧客喜愛，未來我們也將持續與市府與農產運銷公司合作，把最好的臺南鮮果帶給全台民眾。」此次「臺南秋冬水果鮮果嘉年華」不僅展現臺南農產的多元魅力，也開創地方政府、農產運銷機構與大型零售通路的合作新典範。透過品牌營造與市場推廣，期盼讓更多臺南優質水果走進全台家庭餐桌，讓農民的辛勤付出被看見，共創農產推廣與市場經濟雙贏。