異位性皮膚炎全身布滿丘疹 醫：病情難以傳統治療

一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，症狀更減緩許多。異位性皮膚炎為過敏性濕疹，常因食物、環境過敏原誘發，並不限於特定年齡層，其中4分之1於成年後才發病。台北慈濟皮膚科醫師廖澤源說，患病兒童與成人出現反覆性濕疹與嚴重搔癢，成人病灶多見於頭頸部。根據統計，台灣盛行率約1.28%，相當於超過29萬人罹病，其中約有26.6%屬中重度。廖澤源指出，異位性皮膚炎雖不致命，卻常被忽視而延誤治療。廖澤源表示，由於異位性皮膚炎與免疫失衡相關，病人容易有過敏性鼻炎、過敏性結膜炎、氣喘等合併症，長期反覆發炎與搔抓不僅影響外觀、社交、睡眠、工作表現與學習專注力，還可能造成傷口感染，甚至併發憂鬱症，提醒民眾無論症狀輕重都應及早就醫。廖澤源提到，先前一名個案因為長年受異位性皮膚炎所苦，全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛、癢到難以入眠。廖澤源評估，醫師評估林先生的病情無法以傳統治療有效控制，且符合健保給付標靶藥物的條件，因此向健保署申請標靶藥物，使用後個案的搔癢症狀、皮膚病灶迅速獲得明顯改善，如今身上幾乎看不到病灶，只需定期回診進行控制性治療。異位性皮膚炎的治療，輕度多以保濕劑、外用類固醇或免疫調節劑為主，廖澤源建議，同時減少過敏原接觸、規律作息與加強皮膚保濕，大多可良好控制。若為中重度病人，病灶範圍廣或反覆惡化，則可依醫師評估合併口服藥物或照光治療。異位性皮膚炎屬慢性疾病，除了配合治療外，日常保養同樣重要。廖澤源提醒，洗澡以溫水為宜、避免水溫過熱與過度搓洗，冬季應格外加強保濕，減少接觸過敏原與刺激性清潔用品。廖澤源強調，異位性皮膚炎早已不再是難以控制的疾病，標靶藥物的問世可提供精準有效的治療。若長期出現搔癢難耐的皮疹，應儘早就醫，尋求皮膚專科醫師的正確診斷與治療，讓病情獲得穩定控制、恢復生活品質。