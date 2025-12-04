我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣穿山甲因較早禁止獵捕，族群比其他國家相對健康。（圖／記者莊全成翻攝）

▲石虎是台灣特有亞種貓科動物，也是台灣少數中型野生貓。（圖／台北市立動物園提供)

▲食蛇龜因外型獨特、稀有，被非法走私市場視為高價寵物，導致野外族群急速下降。（圖為食蛇龜／臺北市立動物園授權提供）

今12月4日是「世界野生動物保育日」（World Wildlife Conservation Day），由美國國務院於2012年發起，旨在喚起全球對非法野生動物交易、棲地破壞及物種減少的重視。台灣擁有豐富的生態環境與高比例的特有種，但在開發壓力、氣候變遷與人為干擾下，仍有多項物種處於瀕危狀態，必須被看見，包括台灣黑熊、台灣穿山甲、石虎、食蛇龜等。被譽為「台灣山林守護者」的台灣黑熊，是台灣特有亞種，也是生態指標物種。近年雖有保育成果，但仍因棲地破碎、誤捕陷阱與人熊衝突等問題，族群數量持續受到威脅，被列為保育類動物。穿山甲是全球最常遭非法交易的哺乳動物，而台灣穿山甲因較早禁止獵捕，族群比其他國家相對健康，但仍面臨犬隻攻擊、路殺與棲地破壞等風險，需要長期監測與保護。石虎是台灣特有亞種貓科動物，也是台灣少數中型野生貓。牠主要棲息於山區、丘陵與農林混合地帶，夜行性強，行蹤隱秘。由於棲地破碎、農業道路開發，以及交通事故造成死亡，石虎族群數量持續下降，被列為瀕臨絕種野生動物。保育單位透過棲地復育、走廊建置與生態監測，希望維持族群穩定。食蛇龜因外型獨特、稀有，被非法走私市場視為高價寵物，導致野外族群急速下降，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「極危」。台灣也加強打擊走私並進行野放復育，但族群恢復仍需時間。台北市立動物園曾表示，2017年，特有生物研究保育中心與林務局以國際通行的IUCN評估方式，依據本土環境來盤點臺灣陸域野生動物的受脅狀態，評估結果發現有17%的物種被列入受威脅等級，包含了石虎、歐亞水獺、穿山甲、食蛇龜等物種。本土野生動物瀕危的原因，除了棲地破壞、路殺等因素外，還面臨了違法盜獵、不當餵食誘拍以及遊蕩犬貓威脅生存的窘境。其中遊蕩犬貓的威脅往往容易被忽視，以動物園參與的穿山甲救傷為例，穿山甲是極容易被犬傷的野生動物，占了動物園救傷個體的16%，而遊蕩犬貓入侵野生動物棲地，還會增加動物疫病傳播的風險，危害整個自然生態系。事實上，台灣地小卻擁有高度生物多樣性，每一種瀕危動物都在生態系中扮演角色，無論是維持森林健康、穩定食物鏈，甚至影響農業、生態旅遊，都與人類生活息息相關。世界野生動物保育日提醒人們，野生動物不只是生態的一部分，也象徵自然環境的健康程度。保護牠們，就是保護我們自己生存的環境。