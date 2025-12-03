我是廣告 請繼續往下閱讀

▲利特（如圖）近期頻繁來台，光是這個月就在台灣20天，目前考慮在台置產。（圖／記者吳翊緁攝影）

SJ利特嗨喊：台灣是我的家！認了想置產

▲孝淵（左3起）、温昇豪、利特及陳庭妮等人今出席《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。（圖／記者吳翊緁攝影）

利特、孝淵、陳庭妮、温昇豪、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯今（3）日出席台、韓合作實境《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會，稍早他一身帥氣出場，在台上活潑拍照，魅力值滿點，隨後被問及近來頻繁來台，是否有意在台置產？利特鬆口：「我經常來，因為我的家就是這裡，我回來了！有想要買，如果有介紹的話！」還打趣問一旁的温昇豪：「去睡你家？」對方笑著秒答應：「可以！歡迎歡迎！」利特重回《廚師的迫降：客家廚房2》，繼續在節目中與温昇豪、李元日、江宏傑經營客家小館，今稍早他被問到近期Super Junior才完成臺北大巨蛋演唱會，停留台灣時間愈來愈長，是否有意在台置產？利特直率向台下喊話：「我經常來，因為我的家就是這裡，我回來了！」利特笑說，過去1個月以來在台灣的天數就有20天，幾乎每週都有公開或私人活動，他回應置產話題，「有，有想要買，如果有人介紹的話，如果有房子的話，我就會更認真去活動！」下秒還向温昇豪開玩笑：「如果哥哥家裡還有房間，我就去睡你家？」温昇豪則大方點頭答應。此外，先前《廚師的迫降：客家廚房》榮獲第60屆金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，利特成為首位獲獎的韓國藝人，他分享雀躍心情：「不敢相信我會得到這個獎，我是韓國第一個藝人很榮幸，再次感謝所有拍攝團隊和投票的粉絲，第2季會再得！我可以跟大家就覺得很幸福了。」