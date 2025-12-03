東北季風今晚至明晨（12月3日至12月4日）最強，中央氣象署預報員蔡伊其表示，全台低溫15至18度、空曠地區再降2至3度，平地清晨可能下探12度，明天至周五（12月5日），北台灣持續濕冷，基隆北海岸、宜蘭有雨，周末（12月6日至12月7日）各地回暖、多雲到晴，下周一（12月8日）東北季風再增強。
明天清晨天氣最冷 平地下探12度
蔡伊其指出，目前影響台灣的東北季風今晚至明晨威力最強，全台各地低溫只有15至18度，空曠地區會再低2至3度，明天清晨平地最低溫有可能出現12度左右的數據；周四至周五維持「北台灣整天冷，其它地區早晚偏涼」的天氣，清晨低溫會稍微回升。
下雨範圍縮小 周末短暫回暖、放晴
蔡伊其說明，明天東北季風仍帶來水氣，基隆北海岸、宜蘭整天有局部短暫雨，花東、恆春半島、大台北山區、中南部山區也有零星短暫雨；周五基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東及也有零星短暫雨。
蔡伊其提及，周末兩天東北季風減弱，北台灣白天高溫回到23至24度、中南部27至28度；水氣減少的情況下，只有基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨，全台多雲到晴的天氣為主。
下周一冷空氣接力 恐有颱風生成
蔡伊其提到，下週一、下周二（12月9日）東北季風再增強，各地低溫下滑到15至19度，高溫在北部、宜蘭只有21至22度，花東24至26度，中南部26至27度；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。
蔡伊其補充，由於東北季風較強，氣象署目前發布「陸上強風特報」，台灣西半部、南台灣明天要注意平均風6級以上、陣風8級以上發生的機率；此外，關島附近有低壓逐漸發展，預計周末可能進一步增強為熱帶性低氣壓或颱風，不過路徑對台灣沒有影響。
資料來源：中央氣象署
