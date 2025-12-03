我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，台南市長選戰有立委陳亭妃、林俊憲爭取提名，兩強相爭的「妃憲大戰」引發外界高度關注。對此，前總統陳水扁表態力挺陳亭妃，並喊出「期待台南誕生第一位女市長」，以保住賴總統本命區，進而連任總統。陳水扁表示，繼2022年10月9日、2024年5月12日之後，第3次受訪的陳亭妃委員，將是陳水扁食妃常好料的台南第一位女市長嗎？2025年12月7日《有夢上水》第258集專訪「妃妃姐姐」，分享她如何在2008年險勝三連霸立委王昱婷943票，阻斷國民黨第一位女市長人選夢碎；接著「謝龍介的天敵」陳亭妃五戰五勝，再戰2026能否完勝？「台南市長最新民調第一名的陳亭妃，當選有信心，更不敢掉以輕心。」陳水扁喊話，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴總統本命區，進而連任總統。陳亭妃的市長競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，象徵她對台南的承諾，將帶著這座城市的夢，繼續飛得更高、更遠。陳水扁續指，同時陳亭妃也分享與台南市民的約定書「市政白皮書」，含蓋五大觀光軸、科技三軸及交通網絡四橫三縱串聯城鄉。孩子是城市的未來，教育是國家的根基，透過「教育十現美景」，讓孩子贏在起跑點，讓家長不再為托育煩惱，能安心工作；照顧長者，65歲免繳健保費；台南捷運藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄，又將如何三線齊備？