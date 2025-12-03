我是廣告 請繼續往下閱讀

根據外媒MarketWatch報導，丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）發布最新「2026離奇預測」，包括量子電腦突破資安、人民幣金本位、AI失控造成企業災難，都是被列為明年可能震撼全球的黑天鵝事件。盛寶銀行每年都會提出一系列「離譜但並非不可能」的年度預測，用來挑戰市場共識。今年的清單仍舊充滿戲劇性，其中包含科技、地緣政治與金融市場的巨大潛在風險。首先為量子電腦提前突破加密技術，全球金融陷入恐慌。報告指出，量子電腦會在2026年意外證明能破解當前主流的加密標準，包含電子郵件、銀行轉帳、加密貨幣錢包等資訊安全宣告失守。盛寶銀行策略師Neil Wilson指出，若量子演算提前突破，恐將引發金融市場的全面混亂，投資人將率先逃離加密貨幣，恐慌將蔓延至傳統銀行系統，而大量資金湧向黃金與白銀避險，黃金可能飆向1萬美元。科技股波動將急遽放大，量子計算、資安類股將爆量震盪，而能安全存放實體資料的「傳統保管庫」與強調資安的新創企業，則可能成為最大贏家。另一項引起關注的預測是中國公開審計後的黃金儲備，不但超過美國，更宣布離岸人民幣部分採金本位。根據預測，人民幣持有者可直接兌換實體黃金，黃金價格可能突破6000美元，離岸人民幣兌美元將升破5字頭，中國建立以亞洲為中心的「新全球結算體系」。這將對美元霸權形成史無前例的挑戰，美國公債也可能因外資拋售而承壓。盛寶銀行也警告，2026 年 AI「全面代理化」（Agentic AI）可能將讓企業曝露更大的隱藏風險。盛寶策略長Jacob Falkencrone指出，若AI系統被大量用於自動化運作，一旦演算法出錯，將引發高風險事件，包括AI誤觸引發市場閃崩、AI處理財務造成連環帳務異常、工廠機器人因錯誤指令釀成人員傷亡。全球企業將付出「兆美元級」成本進行修補，資安、審計、顧問服務需求大爆發，而高度自動化的平台估值將受到重擊。其他「離奇但可能發生」的年度預測包括泰勒絲（Taylor Swift）與Travis Kelce的世紀婚禮提振全球經濟；2026美國期中選舉異常平和，引領政治文明風潮；減重藥物全面普及，甚至推廣到寵物市場；SpaceX宣布IPO；以及第一家財富500大企業任命AI模型擔任 CEO。