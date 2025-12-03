2024年百萬YouTuber網紅紀卜心、見習網美小吳，創立「十盛SHISHENG」北海道熟成奶茶專賣店，首家門市進駐手搖飲料一級戰區通化街，爆紅天天排隊，才三個月便遭消基會點名「乳源標示不清」，疑誤導民眾喝的是純鮮奶茶遭炎上。12月聯名《黑白大廚》隱藏天才金太星，2025年聯名Esther Bunny艾絲樂小兔，賣萌仍救不回民意，近期Threads網友發現全台22間分店全關，連官方社群也都刪除了。《NOWNEWS今日新聞》記者整理爭議事件，本文提供給讀者一次掌握。
十盛奶茶爭議！開幕爆紅也難長久 22間分店全關刪社群
近期，Threads上網友發現，十盛奶茶全台22間分店全關，疑只剩桃園、士林兩間門市。網紅手搖飲料2024年4月開幕爆紅，才三個月便遭消基會點名「乳源標示不清」，誤導民眾喝的是純鮮奶茶遭炎上。
至今不到兩年，全台多達22間分店幾乎全軍覆沒！脆上文章一出，馬上引起網友回憶「是之前主打鮮奶卻騙人用奶精的那間嗎」、「網紅開的店 九成不是好東西」、「如果老實用奶粉當宣傳 其實不難喝 反而我很喜歡那味道」。
知情脆友透露：「以前同事有加盟 結果原物料之戰一出 全台十盛瞬間沒人 可悲」、「超慘 加盟主真的有夠衰」，還有網友爆料：「牛牛圖片也是偷來的⋯⋯ 我認識原圖設計師」。《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，目前十盛官網還在，不過官方社群的確刪除了。記者為大家回顧十盛整起爭議。
十盛網紅手搖飲爆紅！2024首店挑戰一級戰區：天天排隊買奶茶
2024年4月百萬YouTuber網紅紀卜心、見習小吳創立的手搖飲料品牌「十盛SHISHENG」，主打北海道熟成奶茶專賣店，台灣首家門市大膽挑戰飲料一級戰區通化街，未開幕先爆紅天天排隊。
當時兩人曾稱喝遍市售手搖奶茶，總認為普遍「喝起來太水、茶味不夠」，還有「奶精奶茶太膩」的問題，遇上擁有二十多年經驗的台灣手搖飲超級研發團隊，一起開創全新北海道熟成奶茶專賣店「十盛SHISHENG」，標榜日本「北海道十勝乳源」經28天淬煉與繁複製程、藉特殊工法完整抽離鮮乳中的水份，再融合濃淡不同的茶底，打造完整保留茶香與超越牛奶乳感的熟成奶茶。
招牌主打極濃鍋煮熟成厚乳搭配蕎麥蕨餅，擄獲最愛喝奶茶的台灣人而瞬間爆紅，《NOWNEWS今日新聞》記者當時直擊，見證排隊人潮總是站到馬路上，受歡迎程度還引來周邊店家頻頻關切。堪稱年度手搖黑馬之姿爆紅，開放加盟迅速於桃園、台中都展店。
奶茶爭議！消基會批「乳源標示不清」奶粉、奶精、鮮奶說不清
去年7月、才開三個月的十盛，遭消基會點名「乳源標示不清」，疑誤導民眾喝的是純鮮奶茶遭炎上。初期，業者強調熟成奶茶是由熟成生乳（使用日本北海道生乳粉搭配奶精）、再調製台灣本地鮮奶，讓奶茶喝起來更加濃郁，第一次有人勇敢創新挑戰把「奶精」搭配「鮮奶」，全新型態的奶茶是受歡迎的關鍵。
更舉辦「買一送一」活動，邀請消費者一次試喝「奶精＋鮮奶＝極濃鍋煮」熟成奶茶及「純鮮奶鍋煮」兩種飲料，雖然馬上吸引人潮搶購，但輿論仍屬負面。當天逼得品牌負責人透過媒體向大眾道歉，坦言「每杯奶茶都不是純鮮奶茶」，承諾資訊透明公開、加強品牌服務、落實品質監督三大改進措施。
帶貨網紅神隱後道歉！十盛好感度直落 改名換菜單止血
爭議延燒多時，最早帶旺十盛的網紅卻低調神隱，也讓不少人頗有微詞。品牌好感度直直落，最終，即使限動釋出善意、大動作拍攝影片哽咽道歉，仍有民眾不買單。
2024年8月十盛公告要將名稱裡的「熟成」二字下架，並大動作更新門市招牌、店內裝潢，修正爭議文字及視覺，還同步整理全新官網內容，企圖止血。
9月正式宣布換菜單，並將店內乳源全面升級「北海道十勝四葉牛乳」，選用「北海道十勝奶粉＋奶精＋北海道十勝四葉牛乳」，打造厚乳奶茶與輕乳奶茶系列，而且價格不變「沒漲價」。
聯名《黑白大廚》、韓國可愛IP救不回！
去年12月十盛還找來《黑白大廚》隱藏天才金太星主廚，打造限定「
濃煮米麻糬」還抽獎台韓來回機票；2025年4月更與韓國可愛IP明星Esther Bunny艾絲樂小兔，聯名小兔玩偶杯套、粉嫩保冷袋賣萌，稍有話題仍救不回過去輝煌的成績。
資料來源：紀卜心、見習網美小吳、十盛、Threads
