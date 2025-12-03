我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣寶可夢中心12月6日新品！皮卡丘玩雪、樹才怪毛衣超夯

▲「皮卡丘雪人」以及「皮卡丘玩雪」絨毛玩偶，上周末才剛在日本被瘋搶一波。（圖／翻攝寶可夢台灣）

▲樹才怪聖誕毛衣一件價格為1850元，但因為設計醜得可愛，也被大量寶粉列入必買清單。（圖／翻攝寶可夢台灣）

▲黏黏寶毛絨連帽外套、綿綿泡芙造型毛帽與一對鼠造型手套呈現純白設計，相當有聖誕氣息。（圖／翻攝寶可夢台灣）

▲寶可夢中心聖誕緹花毛毯與禮物包，很適合拿來做交換禮物。（圖／翻攝寶可夢台灣）

▲寶可夢中心聖誕節裝飾物商品，可以讓寶粉買回家裝飾聖誕樹。（圖／翻攝寶可夢台灣）

▲寶可夢中心聖誕節馬克杯與雪花球，設計外觀也相當精良。（圖／翻攝寶可夢台灣）

▲寶可夢中心聖誕徽標胸針系列商品。（圖／翻攝寶可夢台灣）

▲A4文件夾、留言卡與貼紙組，相當適合拿來寫耶誕卡片給親友。（圖／翻攝寶可夢台灣）

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）將在12月6日（周六）上架新一波聖誕節新品，一共有22款新品！其中，以及兩款人氣絨毛玩偶，上周末才剛在日本上架並被大量搶購，僅隔一周就將在台北開賣，也讓不少粉絲嗨翻：「要被買爆了！」台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）近期宣布，將在12月6日上架以聖誕節為主題設計系列的新商品，主視覺中，以溫暖柔和的筆觸描繪了正忙著準備聖誕節、熱鬧又可愛的寶可夢們，商品一共多達22款。這次新商品包含以蟲電寶為靈感的造型禮物包、以小隕星為主題設計的造型燈串等商品！此外，還有非常適合聖誕節的毛衣、大尺寸的緹花毛毯等，可在可愛的寶可夢們陪伴下，一起度過溫馨又美好的聖誕節。其中，最亮眼的商品，就屬「皮卡丘雪人」以及「皮卡丘玩雪」的毛絨玩具，因為才剛在日本開賣沒多久，台灣就能買到，也讓大批寶粉們嗨喊：「台北中心越來越好了」、「要被買到了」、「又要排到翻了」；而樹才怪毛衣，則是因為醜到很可愛，也被許多人列入必買清單。毛絨玩具 (皮卡丘 玩雪) $790毛絨玩具 (皮卡丘 雪人) $530毛絨玩具 (呆呆獸 雪人) $530毛絨玩具 (卡比獸 雪人) $530聖誕毛衣 Pokémon Holiday Blessings (樹才怪) M/L $1850毛絨連帽外套 Pokémon Holiday Blessings (黏黏寶 雪人造型) $1660造型毛帽 (綿綿泡芙) $690造型手套 (一對鼠) $580緹花毛毯 Pokémon Holiday Blessings $1060造型禮物包 Pokémon Holiday Blessings (蟲電寶) $690禮物包×環保袋 Pokémon Holiday Blessings $550壁掛毯 Pokémon Holiday Blessings $600造型燈串 (小隕星) $990造型掛飾 Pokémon Holiday Blessings $290馬克杯組 Pokémon Holiday Blessings $1090雪花球 Pokémon Holiday Blessings $1430刺繡裝飾貼紙 Pokémon Holiday Blessings (伊布、黏黏寶 雪人造型、蟲電寶 禮物盒造形) $140元徽標胸針 Pokémon Holiday Blessings $180吊飾收藏系列 Pokémon Holiday Blessings $170A4文件夾 Pokémon Holiday Blessings $120留言卡 Pokémon Holiday Blessings $220組合貼紙 Pokémon Holiday Blessings $15012月5日（五）、6日（六)、13日（六）、20日（六）、27日（六）上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。