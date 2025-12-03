我是廣告 請繼續往下閱讀

數位旅遊平台 Agoda 公布台灣旅客進出國內外最「親民價」航線榜單，協助大家聰明規劃「過節不傷荷包」的出遊選項。根據自2025年9月起的訂位資料，針對2025年12月20–31日出發的航班觀察，最亮眼的兩條超值路線為國際線台北—釜山、國內線高雄—澎湖，都是短天數、高CP值的理想快閃行程。Agoda指出，對計畫在歲末出國的台灣旅客而言，台北（TPE）—釜山（PUS）航線自 NT$1445起，堪稱最適合冬季快閃的路線。南韓相當適合節慶小旅行，而釜山更以濱海港都氛圍與山城景緻交織成獨特魅力：不論是札嘎其市場、BIFF廣場的在地小吃，或甘川洞文化村與廣安大橋夜景，都能一次收集；再加上機場到市區交通方便、生活圈緊湊，安排2到3天就能玩得很到位。Agoda提到，偏好留在國內走走的旅客，高雄（KHH）—澎湖（MZG）的航線NT$1,414起，輕鬆享受離島的療癒小確幸。澎湖淡季步調更慢、更舒服，不管是馬公老街散步、壯觀玄武岩地形、臨海觀景台都能一路拍好拍滿，再配上新鮮海產當作完美收尾，不趕行程、荷包友善，非常適合利用2–3天的小假期來場屬於自己的重置之旅。對於計畫在節慶檔期飛台灣的國際旅客，Agoda分享，最超值的入境票價排行榜依序為釜山—台北（PUS→TPE）自NT$1414起、濟州—台北（CJU→TPE）自NT$1602起，以及曼谷廊曼—高雄（DMK→KHH）自NT$1759起。此外，Agoda也與高雄市觀光局推出節慶檔期聯名活動，於2025年12月8日至2026年1 月4日完成預訂、且於2025年12月8日至2026年2月28日入住指定高雄合作飯店，即可享有 9 折優惠，一次涵蓋聖誕、跨年到農曆新年三大旺季，讓旅客把旅費發揮到最大值。Agoda台灣區總經理 Jishan Chai 表示，「歲末是亞洲旅遊高峰，我們明顯看到短程、高 CP 值航線的需求走強，讓三五好友、家人與伴侶說走就走的 2–3 天快閃行變得前所未有地容易。我們特別期待與高雄市觀光局合作，在節慶檔期為想體驗台灣魅力的旅客提供專屬優惠。透過 Agoda 廣泛的航班覆蓋與更聰明的搜尋功能，旅客不僅能找到親民的進出台灣票價，還能一站式打包住宿與活動，把整體旅費與旅遊體驗最大化。」