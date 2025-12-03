我是廣告 請繼續往下閱讀

宏都拉斯大選開票作業持續數日，甚至因「技術問題」中斷更新一天，兩位親台候選人位居領先，「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）在最新公布的計票結果中，領先「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）約兩萬票。根據宏都拉斯媒體La Prensa引述宏都拉斯選委會最新開票統計，中間偏右的自由黨納斯拉亞已獲得101萬5995張票，得票率40.36%暫居第一；川普支持的保守黨總統候選人阿斯夫拉排在第二，拿下99萬5627張票，得票率39.55%；親中執政黨「自由與重建黨」候選人蒙卡達（Rixi Moncada）位居第三名，得票率僅19.02%，得票數47萬8805張，目前已統計選票約78.87%。先前選委會設置的官方開票網站自1日中午起發生「技術問題」而全面當機，宏都拉斯國家選舉委員會週二呼籲「政治和媒體人士」保持冷靜，本場大選造假民調滿天飛，各候選人也紛紛公佈宣稱的計票結果。美國總統川普稍早警告，若宏都拉斯有人試圖改變選舉結果，「將會付出慘痛代價」；目前位居第三的蒙卡達已表示，直到選票100%開出，都不會承認其他兩人的選舉結果，且不排除在選舉後提出訴訟，有意推翻選舉結果。