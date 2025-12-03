我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳雪鈴近期迎接第3胎。（圖／陳雪鈴 IG @chrystan_x）

天王劉德華的太太朱麗蒨，出身大馬富豪世家，氣質出眾。而她的家族背景同樣引人矚目，朱麗蒨的舅舅正是大馬商界巨擘陳志遠，資產粗估約13億美元（逾371億台幣），還曾富裕到將「白色黃金」白松露當香菜吃。陳志遠的千金、朱麗倩的表妹陳雪鈴，也因外型甜美，被外界封為「大馬最美千金」，7月宣布3度懷孕後，近日正式迎來第3胎喜訊，成為五口之家。陳志遠在大馬商界呼風喚雨，不僅旗下掌握速食店、便利商店等大馬經營權，資產更高371億台幣，其女兒陳雪鈴在2018年嫁給NAZA集團副執行主席法立納斯慕丁，兩人堪稱「豪門聯姻」，婚後也展現幸福生活。事實上，陳雪鈴夫妻在2020年、2023年先後迎來一女一子，今年更迎來第3個寶寶，達成老公「40歲想再當爸」的心願。近日她發文寫下：「Arianna、Arman，加上你，我們珍貴的第3個寶寶出生啦！感恩！」陳雪鈴如今「七年抱三」，連續迎來男寶女寶，再添第三胎，家庭幸福美滿，引來大批網友與粉絲祝福，她也曬出一家4人伸手環繞新生兒小腳的照片，宣告正式成為5口之家。從先前藍色氣球與貼文符號推測，新成員極可能是小王子。據悉，身為馬來西亞頂級名門的千金，陳雪鈴不僅出身富裕，生活細節更處處透露豪氣。她20歲便擁有第一架私人飛機，2023年赴香港慶生時，宴席上除了豪華造型蛋糕，還有各界名媛參與。不只如此，陳雪鈴生日趴上最吸睛的還有一整鍋號稱「白色黃金」的白松露。主廚當時大手筆把白松露像灑香菜般刨在眾人餐盤上，以一顆約 55 克白松露市價1.7至2.2萬台幣來算，這豪奢程度讓網友驚呼不已，「當香菜吃了吧」、「千金生日派對果然奢華！」