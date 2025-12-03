我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳偉殷在加盟馬林魚前，於巴爾地摩金鶯站穩先發輪值，累積足以匹配大約的表現，甚至在2016年成為繼王建民之後第二位擔任大聯盟開幕戰先發的台灣投手。（圖／美聯社／達志影像）

美國棒球媒體《Jomboy Media》球評Jolly Olive近日在節目中公布「MLB各球團史上最大投手合約排行榜」，邁阿密馬林魚隊的代表是台灣左投陳偉殷在2016年與球隊簽下的5年8000萬美元（約合新台幣25億元）合約。而該份合約在六級評價中被列為「最糟」，點名此合約金額之高和選手簽約後的表現，其中的巨大落差使其被擺到這個位置。至於今年幫道奇奪冠的山本由伸，則被排在第一。Jolly Olive指出，陳偉殷在加盟馬林魚前，於巴爾地摩金鶯站穩先發輪值，累積足以匹配大約的表現，甚至在2016年成為繼王建民之後第二位擔任大聯盟開幕戰先發的台灣投手。然而，這卻成為他馬林魚生涯的唯一高光時刻。陳偉殷當年因左肘不適離隊，後證實為韌帶損傷。他選擇不動Tommy John手術，而進行保存治療，最終未能回到過去的投球水準。報導進一步指出，這份合約最「瘋狂」的地方並非受傷本身，而是：馬林魚在2019年11月正式釋出陳偉殷，恰巧就在COVID-19疫情爆發前。疫情造成大聯盟2020年賽季球員大幅減薪，但由於陳偉殷在減薪前就已被馬林魚買斷，他反而不用登板一球，就從馬林魚領走原定的全額薪水——高達2200萬美元（約合新台幣6.8億元）。美媒形容：「這件事實在瘋狂到難以置信。」根據數據，陳偉殷在金鶯四年間先發117場，防禦率3.72，堪稱穩定。然而轉戰馬林魚後，他四年共只出賽102場（53場先發），防禦率高達5.10，成效與高額合約落差巨大，也因此被列為「史上最高額投手合約」中的最末位。在同份排名中，現今道奇隊與山本由伸的12年3億2500萬美元合約，則被評為「完全值得投資」，他今年在季後賽的神勇表現，幫助道奇完成大聯盟25年來首次連霸。至於達比修有與教士隊的6年1億800萬美元合約，則被認為「仍需時間觀察」。2011年球季陳偉殷在日職拿下8勝10敗、防禦率2.68的成績，在季後以三年1138.3萬美元合約（約合新台幣3.6億）加入美國職棒大聯盟巴爾的摩金鶯，成為台灣首位從日本職棒轉戰大聯盟的球員，雖然初登板交手洋基主投5.2局失4分無關勝敗，但馬上就在第二度登板交手芝加哥白襪拿下勝投，此外陳偉殷是我國棒壇史上第7位登頂大聯盟的選手。來到大聯盟後，陳偉殷可說是把職業生涯的巔峰都獻給金鶯，共計127場出賽全為先發登板，拿下46勝32敗、平均防禦率為3.74，其中在2014年更是投出生涯最佳球技，整季出賽31場均為先發，合計185.2局投球中送出136次三振，拿下16勝6敗、防禦率3.54的成績，並成功幫助金鶯打進季後賽。陳偉殷也在2015年球季結束後投身自由市場，並在2016年1月12日與邁阿密馬林魚簽下5年8000萬美元（約27億新台幣）的合約，這份合約超過王建民於2009年在紐約洋基的500萬美元（1.6億台幣）年薪，立下台灣選手在大聯盟合約最高紀錄，此外單季薪資在2020年為2200萬美元，也是台灣棒壇的紀錄。姓名：陳偉殷綽號：今台灣殷雄生日：1985年07月21日身高體重：183公分 91公斤投球慣用首：左投守備位置：投手最快球速：154 km/h（2009年日本職棒一軍）96 mph（約154 km/h，2014年MLB）擅長球路：四縫線快速球、二縫線快速球、滑球、切球、曲球、變速球職棒選秀：2004年日本職棒中日龍隊自由契約2012年美國職棒巴爾的摩金鶯隊自由契約